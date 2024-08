GLI ITALIANI SOGNANO SEMPRE LA STESSA COSA: IL POSTO FISSO – SONO ARRIVATE OLTRE 26 MILA CANDIDATURE PER I 350 POSTI MESSI A CONCORSO DALL’INAIL TRA FUNZIONARI, ASSISTENTI SOCIALI, PROFESSIONISTI LEGALI – OLTRE IL 60% DI CHI HA PRESENTATO DOMANDA HA MENO DI QUARANT’ANNI. QUASI IL 65% DELLE RICHIESTE È ARRIVATO DA DONNE…

Estratto dell’articolo di Claudio Tucci per “Il Sole 24 Ore”

INAIL

Sono oltre 26mila, 26.068 per la precisione, le candidature per i primi 350 posti messi a concorso dall’Inail tra funzionari, assistenti sociali, professionisti legali e consulenza tecnica salute e sicurezza (Ctss). Oltre il 60% di chi ha presentato domanda ha meno di 40 anni (di questi il 39,1% ha tra i 30 e i 39 anni e il 21,67% è under 30). Quasi il 65% delle richieste è arrivato da donne.

«Un segnale importante - l’ha definito il presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo - che ci permette di guardare al futuro con ottimismo. Siamo fortemente convinti che senza capitale umano non ci può essere progresso» […]

Le oltre 26mila candidature fanno riferimento ai primi tre bandi in scadenza dei nuovi sei, pubblicati sul portale del reclutamento inPA, per assunzioni articolate su base territoriale di un contingente iniziale di 577 unità (l’obiettivo dell’Istituto è di arrivare a oltre mille posizioni entro l’anno).

Fabrizio DAscenzo - presidente inail

Si tratta, per quanto riguarda i professionisti di primo livello, delle selezioni di 33 unità destinate alla Ctss e di 9 unità per l’avvocatura e, per l’area dei funzionari del comparto funzioni centrali, del concorso per 293 funzionari amministrativi e per 15 assistenti sociali.

A livello territoriale, in una regione come la Lombardia si sono registrate 1.617 domande. In Emilia-Romagna le candidature sono state 1.513, in Veneto 1.277 e in Piemonte 990. […]

Dopo domani, il 16 agosto, scadranno i termini per le candidature al concorso per consulenza tecnica per l’edilizia-Cte (36 unità) e il 22 agosto quelli per i concorsi da 108 posti da ricercatore e 83 posti da tecnologo - III livello professionale. È possibile candidarsi sul portale www.inpa.gov.it. A seguire verranno banditi nuovi concorsi, tra cui quello per i 111 ispettori previsti dal Dl Agricoltura grazie alla rimozione del ruolo a esaurimento.

INAIL