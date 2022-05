APPLE HA ANNUNCIATO CHE COSTRUIRÀ I MODEM 5G IN CASA, PER PERMETTERE AI PROVI DEVICE DI RESTARE AGGANCIATI A TUTTA UNA SERIE DI NUOVI SERVIZI E NON DIPENDERE PIÙ DAI PRODUTTORI ESTERNI (E I LORO PREZZI FOLLI) - PER REALIZZARLI, SERVONO COMPETENZE DIVERSE DA QUELLE NECESSARIE PER LA CREAZIONE DI ALTRI PROCESSORI E CUPERTINO STA CERCANDO ESPERTI PROPRIO VICINO ALLA SEDE DI QUALCOMM, IL MAGGIOR PRODUTTORE MONDIALE DI CHIP-MODEM...