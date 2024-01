JEFFREY EPSTEIN, IL GRANDE MISTERO: COME E’ RIUSCITO UN FINANZIERE DI MEDIO LIVELLO AD ACCUMULARE UNA FORTUNA DI OLTRE 550 MILIONI DI DOLLARI - NEL 1982 EPSTEIN AVVIÒ LA PROPRIA ATTIVITÀ DI GESTIONE PATRIMONIALE CON UN PRINCIPIO MOLTO AUDACE: NON AVREBBE ACCETTATO UN CLIENTE CON UN PATRIMONIO INFERIORE A 1 MILIARDO DI DOLLARI. UNO IN PARTICOLARE GLI AVREBBE CAMBIATO LA VITA: LES WEXNER CHE LO ASSUNSE QUANDO LA SUA FORTUNA AUMENTO' VERTIGINOSAMENTE GRAZIE A VICTORIA'S SECRET E ABERCROMBIE & FITCH…

Durante un'udienza su cauzione nel luglio 2019, il team legale dell'ex finanziere Jeffrey Epstein ha dichiarato che il loro cliente aveva un patrimonio di oltre 550 milioni di dollari.

Il 66enne tycoon stava affrontando una serie di gravi accuse di traffico sessuale in un caso che ha attirato l'attenzione del mondo a causa delle potenziali ramificazioni con alcuni personaggi pubblici di altissimo profilo, tra i quali Bill Clinton, Donald Trump, il principe Andrea, Stephen Hawking, Michael Jackson, Noemi Campbell, David Copperfield.

Tra le numerose domande importanti sul suo comportamento, sui suoi amici e sul suo destino ce n'era una che era centrale nella bizzarra vita di Epstein: da dove venivano tutti quei soldi?

Contrariamente a quanto alcuni potrebbero pensare, conosciamo la risposta. Ma un mistero monumentale nella storia della sua fortuna rimane ancora oggi irrisolto.

Secondo la maggior parte dei resoconti, Epstein era felice di raccontare la sua storia alle persone con cui faceva affari. Nato da una famiglia della classe media a Coney Island, New York City, nel gennaio 1953, dopo aver abbandonato il college, trovò lavoro come insegnante di matematica alla Dalton School della città.

Si dice che la sua passione per l'argomento abbia attirato l'attenzione di Alan "Ace" Greenberg, padre di uno dei suoi studenti e amministratore delegato della banca di investimenti Bear Stearns, che gli disse che era sprecato nell'insegnamento e che avrebbe dovuto lavorare a Wall Street. .

Nel 1976, Epstein iniziò a lavorare presso la banca d’affari Bear Stearns. Salì rapidamente di grado – grazie alle sue abilità matematiche, secondo quanto riferito – e nel giro di quattro anni era divenne un socio accomandante. Ma l’anno successivo venne licenziato.

Alcuni media suggeriscono che fosse semplicemente desideroso di avviare la propria impresa, ma un'indagine del Wall Street Journal ha scoperto che era stato licenziato dopo essere stato accusato di aver assegnato azioni a qualcuno che si credeva fosse la sua ragazza, oltre ad altre infrazioni.

Epstein finì presto per avviare la propria attività di gestione patrimoniale: J. Epstein and Co. (in seguito ribattezzata Financial Trust Co.), che iniziò ad operare nel 1982. È qui che entra in gioco il mistero. Quasi immediatamente, questo finanziere di livello relativamente medio ha gestito con successo la propria azienda con una regola straordinariamente ardita: non avrebbe accettato un cliente con un valore inferiore a 1 miliardo di dollari.

Secondo un articolo del 2002 apparso sul New York Magazine, Epstein iniziò subito a raccogliere clienti. Uno in particolare, arrivato tra la metà e la fine degli anni Ottanta, gli avrebbe cambiato la vita.

Les Wexner è il gigante commerciale dietro L Brands, che un tempo gestiva rivenditori tra cui Victoria's Secret e Abercrombie & Fitch, che assunse Epstein come gestore patrimoniale quando la sua fortuna stava aumentando vertiginosamente.

Negli anni successivi, il rapporto tra i due divenne insolitamente stretto. Lungi dal limitarsi a fornire consulenza sugli investimenti, Epstein ottenne la procura, conferendogli il controllo assoluto sulla ricchezza di Wexner e portandolo persino a scrivere l'accordo prematrimoniale del suo cliente prima del suo matrimonio.

Il Wall Street Journal ha scoperto che Epstein ha guadagnato circa 200 milioni di dollari dal suo lavoro per Wexner in un periodo di circa 20 anni. Negli anni '90 e 2000, secondo quanto riferito, avrebbe guadagnato altri milioni inserendosi in vari importanti affari per alcune delle persone più ricche del mondo e le più grandi istituzioni finanziarie.

Tutto ha iniziato a disintegrarsi intorno al 2007, quando ha raggiunto un accordo con i pubblici ministeri federali e si è dichiarato colpevole di adescamento e procacciamento di una minore per la prostituzione, scontando infine 13 mesi in un programma di rilascio dal lavoro.

Wexner interruppe il rapporto con Epstein, così come la banca JP Morgan con la quale era stato pesantemente coinvolto per diversi anni. Tuttavia, 12 anni dopo, se la passava ancora abbastanza bene da consentire ai suoi avvocati di dichiarare beni per più di mezzo miliardo di dollari, comprese quattro case e due isole. Il mese successivo a quella dichiarazione, Epstein era morto.

