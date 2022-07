SGOMMIAMO VIA DAL REGIME CINESE – STELLANTIS HA INTERROTTO L'ACCORDO CON IL GRUPPO CINESE GAC MOTOR E SI È RIVOLTO ALLA “DEMOCRATICA” TAIWAN PER AVERE SEMICONDUTTORI E BATTERIE PER AUTO ELETTRICHE – L'AD DEL GRUPPO TAVARES HA SPIEGATO: “NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI IN CINA HO REGISTRATO UN AUMENTO DELL'INFLUENZA DELLA POLITICA SUL BUSINESS, CON UNA PRESSIONE IN CRESCITA”– MENTRE STATI UNITI E GIAPPONE HANNO DECISO DI REALIZZARSI I MICROCHIP PER CONTO PROPRIO PER NON DOVERE PIU' DIPENDERE DA PECHINO