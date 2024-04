KERING FA SHOPPING A MILANO – IL GRUPPO DEL LUSSO SGANCIA 1,3 MILIARDI DI EURO PER COMPRARE UN IMMOBILE STORICO DI VIA MONTE NAPOLEONE, A MILANO: PER METTERE LE MANI SUL PALAZZO, KERING HA DOVUTO ACQUISTARE DA BLACKSTONE LA SOCIETÀ PROPRIETARIA DELLO STABILE DEL SETTECENTO DI 11.800 METRI QUADRATI – UNA SCELTA MIRATA PER IL GRUPPO DEL LUSSO VISTO CHE IN QUESTO MODO POTRÀ…

francois henri pinault kering

(ANSA) - Kering, gruppo internazionale del lusso che ha tra i suoi brand Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, acquista la società proprietaria "dell'iconico e storico immobile di via Monte Napoleone 8, a Milano", controllata da Blackstone Property Partners Europe, per un valore di circa 1,3 miliardi di euro.

L'investimento - si legge in una nota - si inquadra all'interno della strategia immobiliare selettiva di Kering, che intende assicurarsi posizioni altamente prestigiose e ambite per le sue Maison. Situato in uno degli incroci più importanti del Quadrilatero della moda, il palazzo settecentesco - aggiunge la nota - si sviluppa su cinque piani, per un totale di 11.800 metri quadrati di superficie lorda.

kering compara palazzo in via monte napoleone 8 a milano 1

L'immobile comprende più di 5.000 metri quadrati di superficie commerciale, una delle più ampie di via Monte Napoleone. Kering continua a privilegiare una gestione proattiva del proprio portafoglio immobiliare, con l'obiettivo di breve-medio termine di mantenere una quota di partecipazione all'interno delle sue principali proprietà, al fianco di co-investitori presenti attraverso specifici veicoli di investimento.

