L’influencer italiano di origine senegalese che ha più seguaci al mondo fra TikTok e Instagram ha incassato un super dividendo dalla separazione con Alessandro Riggio

La rottura fra Khaby Lame, l’influencer italo senegalese con più seguaci al mondo e Alessandro Riggio, il manager che lo ha seguito e accompagnato dal primo giorno, è stata così dura sul piano personale che entrambi il giorno della sigla del divorzio professionale hanno preferito non partecipare di persona. A regolare i conti Khaby ha mandato il fratello maggiore Modou Bousso, così come Riggio ha mandato il fratello maggiore Fausto.

I due hanno siglato davanti al notaio Marco Salzano de Luna di Caronno Pertusella la separazione formale nella società comune Iron corporation srl che gestiva anche i contratti di Khaby. Quando l’influencer iniziava a muovere i suoi primi passi Riggio, che ne aveva intuito le potenzialità, lo associò nella Iron, concedendogli il 10% delle azioni. Esploso il fenomeno Khaby-Riggio il 29 dicembre 2021 aveva accettato di dividere tutto in due, vendendogli il 40% della Iron corporation al prezzo del nominale: 4 mila euro. Dopo mesi di burrasca fra i due alla fine per evitare cause in tribunale, la partita si è risolta liquidando quel 50% di Khaby a un prezzo assai superiore: 1.541.860 euro, che l’influencer si è messo in tasca un anno fa.

[…] La Iron corporation è andata avanti facendo a meno dell’influencer più redditizio, e sui conti di Riggio il divorzio è stato davvero una batosta. La società un tempo comune ha chiuso infatti l’anno incassando 2,975 milioni di euro contro gli 11,988 ricavati l’anno precedente con l’accordo ancora in piedi. Per i guadagni di Riggio il divorzio è stato ancora di più un precipizio: 813.306 mila euro di utile contro i 6,3 milioni di euro dell’anno precedente. E certo non avere più in scuderia se non per i primissimi mesi dell’anno un influencer che ha 162,6 milioni di seguaci su TikTok e 81,2 milioni di seguaci su Instagram spiega bene la frana.

Khaby Lame […] Uscito dalla Iron corporation l’influencer ha subito fondato un’altra società: la Klame srl, dove il 90% delle azioni sono sue e il restante 10 per cento è intestato al fratello maggiore Modou Bousso, che è stato il vero ispiratore della rottura con Riggio.

Dopo pochi mesi dall'inizio dell'attività la società ha cambiato la sua denominazione sociale da Klame a Khaby Lame srl, in modo da essere più riconoscibile.

Per avere avuto solo pochi mesi di esercizio vero a disposizione dopo l’inevitabile rodaggio iniziale, la nuova società famigliare di Khaby è riuscita a chiudere bene il suo primo bilancio: ha ricavato 1,658 milioni di euro e alla fine ha ottenuto un utile di 364.559 euro

