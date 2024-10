KKR SI MAGNA TUTTO! - IL FONDO AMERICANO, DOPO AVER PRESO LA RETE TIM, HA FIRMATO IL CONTRATTO CON ENI PER L'INGRESSO, CON IL 25%, NEL CAPITALE SOCIALE DI ENILIVE PER UN CORRISPETTIVO DI 2,938 MILIARDI DI EURO - ENILIVE SI OCCUPA DI COLONNINE DI RICARICA PER LE AUTO ELETTRICHE, IMPIANTI A IDROGENO, PRODOTTI PER VEICOLI DERIVANTI DA MATERIE PRIME RINNOVABILI COME L’HVO, IL BIO-GPL E IL BIOMETANO…

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Eni e Kkr hanno firmato il contratto per l'ingresso di Kkr nel 25% del capitale sociale di Enilive per un corrispettivo complessivo di 2,938 miliardi. Sarà corrisposto atraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale in Enilive riservato a Kkr pari a 500 milioni; l'acquisto di azioni Enilive da Eni a fronte del pagamento di 2,438 miliardi, corrispondente ad una valutazione post-money pari a 11,75 miliardi in termini di equity per il 100% del capitale sociale di Enilive. Prima del completamento nell'operazione Eni effettuerà un aumento di capitale pari a 500 milioni per azzerare la posizione finanziaria netta.

FONDO KKR

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "L'operazione - viene evidenziato annunciando l'operazione - unisce la capacità di Eni di sviluppare business energetici a elevata crescita con l'esperienza di Kkr in qualità di investitore di lungo termine con un solido track record nei settori dell'energia e delle infrastrutture, contribuendo ulteriormente alla crescita di Enilive. Inoltre, l'investimento ottimizza la struttura del capitale di Eni, riducendone la posizione finanziaria netta e mantenendo in capo a Eni il consolidamento e il controllo di Enilive.

L'operazione rappresenta uno sviluppo significativo del modello satellitare di Eni, che si pone l'obiettivo di creare le condizioni per una crescita indipendente dei business a elevato potenziale, garantendo l'accesso a nuovi bacini di capitale strategico e dando evidenza del loro effettivo valore di mercato.

ENILIVE

L'operazione conferma altresì l'efficacia del modello integrato distintivo di Enilive e ne rafforza allo stesso tempo la struttura finanziaria". Mediobanca e Jp Morgan hanno seguito l'operazione come advisor finanziari di Eni mentre Deutsche Bank e Unicredit hanno agito come advisor finanziari di Kkr che ha auto anche Kirkland & Ellis e Gianni & Origoni come consulenti per gli aspetti legali.

"Questa operazione - ha commentato Alberto Signori, Partner del team European Infrastructure di Kkr- si allinea perfettamente con la nostra visione di sostenere progetti trasformativi nel settore energetico in Europa. Grazie alla nostra piattaforma d'investimento globale dedicata al mondo delle infrastrutture ed expertise locale, siamo pronti a sostenere Enilive nell'accelerare il proprio impatto nella decarbonizzazione dei trasporti e ad espandersi a livello internazionale. Siamo entusiasti di contribuire alla crescita e al successo dell'azienda."

"Siamo lieti dell'ingresso di un partner importante come Kkr in Enilive - ha aggiunto . l'Amministratore Delegato di Enilive, Stefano Ballista - che garantirà uno straordinario supporto al nostro percorso di crescita e nella transizione verso un'offerta sempre più decarbonizzata per la mobilità sostenibile".