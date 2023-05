9 mag 2023 17:02

LAPO, UN IMPRENDITORE COL BUCO - PER SALVARE L'AZIENDA DI OCCHIALI DI LUSSO “ITALIA INDEPENDENT”, LAPO ELKANN HA DOVUTO SBORSARE 12 MILIONI DI EURO - IN SEI ANNI DI ATTIVITÀ, IL NIPOTE DELL’AVVOCATO, CHE POSSIEDE IL 50% DELLA SOCIETÀ, HA VERSATO QUASI 40 MILIONI DI EURO NELL'AZIENDA. MA NON È BASTATO PER RENDERLA PROFITTEVOLE: PER ALLEGGERIRE I COSTI, SONO STATE ANCHE CHIUSE LE LINEE PRODUTTIVE…