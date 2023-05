29 mag 2023 18:23

LASCIATA UNA POLTRONA, STARACE NE TROVA SUBITO UN'ALTRA – L'EX AMMINISTRATIRE DELEGATO DI ENEL SARÀ A BREVE NOMINATO PARTNER DEL PRIVATE EQUITY EQT – IL FONDO SVEDESE GESTISCE ASSET PER OLTRE 110 MILIARDI DI EURO ED È SPECIALIZZATO NELLE INFRASTRUTTURE E NELLA SOSTENIBILITÀ. DI RECENTE HA INIZIATO A INVESTIRE ANCHE IN ITALIA, AD ESEMPIO COMPRANDO IL 60% DELLA RETE DI WIND TRE. PER QUESTO L'ESPERIENZA DEL MANAGER PUÒ ESSERE MOLTO UTILE…





Estratto dell’articolo di Francesco Bertolino per “La Stampa” francesco starace foto di bacco (1) Che fosse apprezzato dai fondi internazionali si era capito al momento dell'addio a Enel. Fondi come BlackRock ne avevano lodato l'operato all'atto del turbolento passaggio di consegne con il nuovo amministratore […] Flavio Cattaneo. Ora Francesco Starace andrà a lavorare proprio per uno dei principali investitori internazionali nei mercati privati. Secondo quanto riferito a La Stampa da più fonti finanziarie, il manager sarà a breve nominato partner del private equity Eqt. Starace e il fondo svedese si conoscono già professionalmente poiché l'ex ad di Enel è stato già consulente di uno dei suoi veicoli dedicato alle infrastrutture. IL FONDO SVEDESE EQT Eqt gestisce circa 113 miliardi di euro con un giro d'affari annuale vicino a 1,5 miliardi. È specializzato nelle infrastrutture e della sostenibilità, ambiti in cui Starace ha maturato grande competenza e molti riconoscimenti a livello internazionale durante i suoi 15 anni in Enel (di cui 9 come ad). Il fondo svedese ha investito anche in Italia. Nel 2018 ha rilevato il comparatore online facile.it, poi rivenduto per 1,1 miliardi. Più di recente, Eqt ha raggiunto un accordo per il 60% della rete di Wind Tre valutando l'intera infrastruttura 3,4 miliardi. […] FRANCESCO STARACE A CERNOBBIO All'epoca dell'annuncio dell'operazione Wind, Eqt ha rimarcato la volontà di procedere a nuovi investimenti in Italia. Di certo, l'esperienza di Starace tornerà utile a tal fine, ma il manager conosce bene anche altri mercati del Sud Europa, Spagna e Grecia, del Sudamerica, nonché degli Stati Uniti. francesco starace IL FONDO SVEDESE EQT francesco starace foto di bacco (1)