“ANGELUCCI COMPRA 'LA VERITÀ'? È UNA BUONISSIMA COSA” – URBANO CAIRO FA LO GNORRI CON CHI GLI CHIEDE CHE NE PENSA DELLE MANIE DI ESPANSIONE DELL’EDITORE DI “LIBERO” (RIVELATE DA DAGOSPIA): “NON SO NEANCHE SE SIA VERO, IO NON LO SO. POI TUTTO QUELLO CHE È ATTENZIONE E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ EDITORIALE A ME FA PIACERE. NON SONO IO CHE DEVO GIUDICARE” – INTANTO PERÒ IL SUO “CORRIERE” HA DICHIARATO GUERRA CON ARTICOLI AL VELENO SUGLI AFFARI DELLE CLINICHE DELLA FAMIGLIA ANGELUCCI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - 'Non so neanche se sia vero, io non lo so non ho notizie. Poi tutto quello che e' attenzione e sviluppo dell'attivita' editoriale a me fa piacere'. Cosi' il presidente di Rcs, Urbano Cairo, in merito alla possibile acquisizione del quotidiano La Verita' da parte della famiglia Angelucci.

'Non sono io che devo giudicare, sono degli imprenditori-editori', ha aggiunto. 'Credo che se si puo' fare qualcosa per sviluppare il sistema editoriale e' una buonissima cosa perche' evidentemente da' sostegno a tutta la filiera delle edicole', ha concluso.

Urbano Cairo, Presidente di Cairo Communications e Presidente e AD di RCS Mediagroup, ha dichiarato a Il Giornale d'Italia: "Riguardo all'acquisizione de La Verità da parte degli Angelucci, penso che tutto quello che è attenzione e sviluppo all'attività editoriale a me fa piacere, una bella notizia. Non sono io a giudicare, sono imprenditori ed editori. Se si può fare qualcosa per sviluppare il mondo editoriale è una buonissima cosa: dà sostegno a tutta la filiera della distribuzione delle edicole e tutto il resto".

MILANO DICHIARA GUERRA AGLI ANGELUCCI – CON LA PROSSIMA CONQUISTA DEL PIRELLONE DA PARTE DEI FRATELLI D’ITALIA TENDENZA FRATELLI LA RUSSA, L’EDITORE E RE DELLE CLINICHE LAZIALI SI ALLARGA NELLA CARTA STAMPATA MENEGHINA. DOPO “LIBERO” E “IL GIORNALE”, ORA TOCCHEREBBE A “LA VERITÀ”. NEL MIRINO IL RICCHISSIMO BUSINESS SANITARIO LOMBARDO, ORA SALDAMENTE IN MANO AI ROCCA (HUMANITAS) E AI ROTELLI (GRUPPO SAN DONATO) - SE LA SANITÀ LOMBARDA È IL BOCCONE PIÙ GHIOTTO, ANCHE QUELLA LAZIALE NON SCHERZA. IL PROSSIMO 12 FEBBRAIO A CONTENDERSI LA REGIONE LAZIO SCENDONO IN CAMPO IL PIDDINO ALESSIO D'AMATO (CHE ACCUSA ANGELUCCI DI CORRUZIONE) E IL CROCEROSSINO FRANCESCO ROCCA, IL CUI PRINCIPALE "SPONSOR" SAREBBE ANGELUCCI – IL ‘’CORRIERE’’ DI CAIRO SPARA CANNONATE, “LIBERO” DI SALLUSTI RISPONDE…

