“ANIMA” MIA – L’ANTITRUST AUTORIZZA L’ACQUISIZIONE DI ANIMA DA PARTE DI BANCO BPM. ORA, IN TEORIA, L’EX POPOLARE DI MILANO POTREBBE PROCEDERE CON L’OFFERTA SULLA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO. MA GIUSEPPE CASTAGNA È APPESO ALLA “REGOLA DELLA PASSIVITÀ”, DOPO L’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO DI UNICREDIT SULL’ISTITUTO. L’AD HA CHIESTO UNA DEROGA ALLA CONSOB – LA LUCE VERDE SU ANIMA PERÒ POTREBBE COSTRINGERE ORCEL AD ALZARE IL PREZZO (GIÀ GIUDICATO TROPPO BASSO DAGLI AZIONISTI DI BPM

ANIMA SGR

1. BANCO BPM, L'ANTITRUST AUTORIZZA L'ACQUISIZIONE DI ANIMA

(ANSA) - Banco Bpm ha ottenuto dall'Antitrust l' "approvazione incondizionata" all'acquisizione del controllo di Anima. Lo comunica la banca guidata da Giuseppe Castagna in una nota in cui si ricorda che il via libera dell'autorità per la concorrenza rappresentava una delle condizioni di efficacia dell'offerta sulla società di gestione del risparmio.

2. BANCO BPM, TELA DI CASTAGNA PER RESISTERE A UNICREDIT

Estratto dell’articolo di Andrea Rinaldi,Daniela Polizzi per il “Corriere della Sera”

Giuseppe Castagna - PRIMA DELLA SCALA 2024

Mentre si avvicina la data del deposito in Consob da parte di Unicredit del documento di offerta su Banco Bpm, il ceo Giuseppe Castagna continua a tessere la sua tela. Coltiva rapporti e ha in agenda incontri con investitori e azionisti. In particolare, si è rafforzato il filo con il Crédit Agricole, da quando la banca francese è salita al 15,1% nel capitale di Piazza Meda. Con la volontà di crescere fino al 19,9% si configura infatti come socio chiave tra l’offerta di Andrea Orcel e un’eventuale strategia difensiva di Banco Bpm.

Ieri il titolo di Piazza Meda ha chiuso in parità a 7,77 euro, comunque sempre lontano dal prezzo dell’offerta di Unicredit che valuta l’istituto a 6,6 euro. Un valore che, di fatto, non incorpora la sgr Anima sulla quale a sua volta Banco Bpm ha lanciato un’opa. «L’offerta mi pare troppo bassa, perché dai primi di novembre, data dell’offerta di Banco Bpm su Anima, il delta con l’azione UniCredit è aumentato quindi vediamo e aspettiamo», ha detto ieri Alberto Oliveti, presidente della Fondazione Enpam, azionista appena sotto il 2% di Banco Bpm.

ANDREA ORCEL - FOTO LAPRESSE

A chiarire quanto sia rilevante per i francesi la partnership con Unicredit nel risparmio gestito sono gli analisti di Deutsche Bank, per i quali Amundi, asset manager controllata dall’Agricole, è in grado di negoziare risultati favorevoli per la sua partnership con Unicredit in Italia.

Sebbene la Penisola rappresenti solo il 9% di Amundi, l’alleanza con Orcel è molto profittevole: vale quasi il 20% del suo reddito netto, data la proporzione di prodotti a più alto margine retail. Qualsiasi cambiamento nell’accordo di distribuzione (scade nel 2027) ha implicazioni rilevanti, osservano gli analisti. Un prolungamento vantaggioso potrebbe condurre i francesi a supportare l’ops di Unicredit. […]

banco bpm

2 - BANCO BPM CHIAMA LA CONSOB PER EVITARE LA PASSIVITY RULE

Estratto dell’articolo di G.Pao. per “la Stampa”

Banco Bpm ha avviato le interlocuzioni con la Consob per arrivare a definire i propri margini di manovra nell'ambito della passivity rule, anche chiedendo delle deroghe rispetto alla normativa.

GIUSEPPE CASTAGNA MASSIMO TONONI

[…] Il «fischio d'inizio», ha ricordato ieri il segretario generale della Fabi Lando Sileoni, è previsto per domani. Quando Unicredit presenterà alla Consob il prospetto dell'offerta di scambio azionario su Bpm. Per conoscere i dettagli esatti dell'offerta sarà però necessario aspettare fino ad aprile, quando l'assemblea dei soci di piazza Gae Aulenti varerà l'aumento di capitale che fisserà i concambi tra i titoli delle due banche. Subito dopo partirà l'offerta vera e propria.

Si arriverà così a fine maggio-giugno per avere il vincitore - o i vincitori - della partita. In mezzo, tutte le altre vicende incastonate in questo scontro. Dall'opa su Anima al destino di Mps, dalle mosse del Credit Agricole a quelle di Francesco Gaetano Caltagirone, socio di peso di Banco Bpm, Anima e Mps.

anima sgr

Senza trascurare l'offensiva di Andrea Orcel su Commerzbank, che come su Bpm mette il banchiere a capo di Unicredit sul lato opposto rispetto ai desiderata della politica. Dopo la sorpresa dell'arrivo di Unicredit al 9% del capitale - poi incrementato fino al 21% con l'acquisto di derivati - della banca tedesca e le barricate di sindacati e una parte dell'esecutivo, per capire come andrà a finire sarà necessario aspettare le elezioni e il nuovo governo. Intanto, proprio per evitare altre sorprese, il governo in carica ha nominato Rothschild come consulente. […]

SEDE DI BANCO BPM A PIAZZA MEDA - MILANO