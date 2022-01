TIM FOR TWO - L'IDEA RESTA LO SCORPORO DI TIM DANDO VITA A DUE SOCIETÀ SEPARATE QUOTATE IN BORSA, UNA CON LA RETE E UNA PER I SERVIZI. SERVONO TUTTAVIA NON MENO DI 12-18 MESI PER ARRIVARCI. VIVENDI POTREBBE INVECE CEDERE LE AZIONI DELLA RETE PER CONCENTRARSI SUI "SERVIZI". OPPURE PARIGI POTREBBE ANCHE VALUTARE UNA TRATTATIVA CON KKR SULLA PROPRIA QUOTA (BOLLORÈ HA ANNUNCIATO CHE A BREVE LASCERÀ AI FIGLI TUTTE LE CARICHE RICOPERTE NEL GRUPPO DI FAMIGLIA)