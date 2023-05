“GOOGLE E AMAZON RISCHIANO DI DIVENTARE OBSOLETI” – LA PROFEZIA DI BILL GATES SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: LA GRANDE BATTAGLIA TECNOLOGICA DEL FUTURO SARÀ PER LA CREAZIONE DI UN ASSISTENTE PERSONALE DIGITALE, MUNITO DI IA, CAPACE DI ANTICIPARE I BISOGNI UMANI, COME FARE SHOPPING O RICERCHE ONLINE. “CHI AVRÀ L'ASSISTENTE DIGITALE NON NAVIGHERÀ PIÙ SU MOTORI DI RICERCA, NON ANDRÀ MAI SU AMAZON”

Estratto dell'articolo di www.ansa.it

bill gates

La corsa per lo sviluppo di un assistente personale dotato di intelligenza artificiale è ormai partita. Ed è destinata a trasformare radicalmente le abitudini dei consumatori, con vaste implicazioni anche per colossi come Google e Amazon: finora leader incontrastati della ricerca e dello shopping online, in futuro rischiano di diventare obsoleti.

Bill Gates non ha dubbi: chi vincerà questa gara sbaraglierà la concorrenza, acquisendo un vantaggio sostanziale sui competitor. E non è detto che a tagliare per prima il traguardo sia un gigante hi-tech: ci sono infatti - spiega il fondatore di Microsoft - il 50% di chance che ad aver successo sia una start up.

amazon jeff bezos

Intervenendo ad AI Forward 2023, evento organizzato da Goldman Sachs e SV Angel, Gates osserva come un assistente personale digitale - munito di intelligenza artificiale - sarà capace di anticipare i bisogni umani ed effettuare compiti che gli utenti potrebbero non aver tempo di svolgere, quali leggere, fare shopping e condurre ricerche online. Chi avrà l'assistente digitale "non navigherà più su siti di ricerca e di produttività, non andrà mai su Amazon", spiega il fondatore di Microsoft.

google bard chatgpt 1

A lavorare su un 'tutto fare' dotato di IA è, al momento, Deep Mind, la società fondata a guidata da Mustafa Suleyman. "Immaginate un compagno personale di intelligenza artificiale con l'unica missione di rendervi più felici, più in salute e più produttivi. La nostra missione è allineare la vostra intelligenza artificiale con voi, con i vostri interessi. Questo significa un'IA che vi aiuta ad articolare le vostre intenzioni, organizzare la vostra vita ed è lì per voi quando ne avete bisogno", ha scritto proprio Suleyman in un recente post.

[…]

bill gates 1

Sul palco di AI Forward 2023 Gates si è soffermato anche sull'impatto che l'intelligenza artificiale può avere sulla salute, accelerando lo sviluppo di farmaci e medicinali contro malattie quali l'Alzheimer. Ma anche sugli effetti sul mercato del lavoro: i robot con IA - ha detto il fondatore di Microsoft - avranno un impatto sui colletti blu e i colletti bianchi, in quanto l'innovazione sarà meno costosa dell'utilizzo di esseri umani.

MICROSOFT INTELLIGENZA ARTIFICIALE 1 jeff bezos fondatore di amazon