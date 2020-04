“È LA PEGGIOR CRISI ECONOMICA DALLA GRANDE DEPRESSIONE” – L’ALLARME DELLA DIRETTRICE DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE: IN AMERICA ORMAI SIAMO A 16 MILIONI DI DISOCCUPATI, UN DECIMO DELLA FORZA LAVORO USA – LA FED METTE SUL PIATTO ALTRI 2300 MILIARDI (ALTRO CHE MES E SURE…)

Paolo Mastrolilli per “la Stampa”

KRISTALINA GEORGIEVA

«Anticipiamo la peggior crisi economica dalla Grande Depressione». La direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, non ha cercato di addolcire la pillola, durante il discorso con cui ieri ha aperto i vertici di primavera, che il coronavirus ha costretto a svolgersi in forma virtuale. Era impossibile che lo facesse, del resto, nel giorno in cui 6,6 milioni di americani si sono aggiunti all' elenco di quanti hanno chiesto il sussidio di disoccupazione, arrivando ormai ad oltre 16 milioni, ossia un decimo della forza lavoro Usa.

chiusi per virus

Nelle stesse ore, però, da New York sono arrivati nuovi segnali del possibile appiattimento della curva dei contagi, e la Federal Reserve ha messo sul piatto altri 2.300 miliardi di dollari, oltre al trilione offerto dall' Fmi. Perciò Wall Street è tornata in positivo, mentre la Casa Bianca sta formando una seconda task force per gestire la riapertura del Paese, se possibile a maggio.

record richieste di sussidio di disoccupazione negli usa - coronavirus

Georgieva ha avvertito che «la crescita globale diventerà fortemente negativa nel 2020. Solo tre mesi fa, ci aspettavamo un aumento del reddito pro capite in oltre 160 membri: ora prevediamo una diminuzione in 170 Paesi». L' impatto minaccia di essere molto duro nelle regioni in via di sviluppo, ma sarà pesante ovunque.

chiuso per virus

steve mnuchin

«La notizia incoraggiante è che tutti i governi si sono mobilitati, prendendo azioni fiscali per circa 8 trilioni di dollari». L' Fmi ha sul piatto mille miliardi, e ha già visto un incremento delle richieste di prestiti. Georgieva prevede una «parziale ripresa nel 2021», se le misure adottate per frenare la pandemia consentiranno una graduale riapertura delle attività durante la seconda metà dell' anno. Quindi, per venirne fuori, ha proposto un piano in quattro punti: primo, continuare il contenimento sanitario; secondo, proteggere le persone e le aziende colpite con ampie misure fiscali e finanziarie; terzo, ridurre lo stress del sistema finanziario ed evitare il contagio; quarto, pianificare la ripresa.

DONALD TRUMP JEROME POWELL

La Fed, anche viste le nuove cattive notizie sull' occupazione, ha continuato a fare la sua parte stanziando altri 2.300 miliardi di dollari con il programma Main Street Lending Program, per prestiti alle imprese con meno di 10.000 dipendenti e 2,5 miliardi di fatturato.

KRISTALINA GEORGIEVA E CHRISTINE LAGARDE

Comprerà titoli corporate, obbligazioni di città e stati, e anche junk bond, includendo quindi classi di debito più rischiose dove non si era avventurata nemmeno durante la crisi del 2008. Il presidente Powell, spesso attaccato da Trump per la lentezza con cui ha azzerato i tassi, ha detto ieri alla Brookings Institution che «la priorità del Paese è affrontare la crisi sanitaria», ma la banca centrale agirà in modo «forte, proattivo e aggressivo, fino a quando non avrà fiducia che l' economia è sulla strada della ripresa», che potrebbe essere rapidamente «robusta».

Gli Usa sono il primo Paese per contagi e il secondo per decessi, avviati a superare l' Italia, da dove secondo due studi è arrivato il grosso del virus a New York. Questo Stato ieri ha fatto ancora il record negativo, con 799 morti in un giorno, ma i ricoveri e i pazienti in cura intensiva sono aumentati solo di 200 e 64 persone. C' è dunque speranza che la curva si stia appiattendo.

Kristalina Georgieva Christine Lagarde 1 disoccupazione crisi

Il segretario al Tesoro Mnuchin ha detto di puntare a riaprire il Paese entro maggio, e a questo scopo la Casa Bianca sta creando una seconda task force. Dopo il rialzo seguito alla crisi, secondo Ipsos la popolarità di Trump è riscesa al 40%: la sua rielezione a novembre dipenderà dalla capacità di fermare il virus e rilanciare l' economia.

MNUCHIN E LA MOGLIE chiuso per virus