“NON VEDO ALCUN VANTAGGIO NELLO SMART WORKING” - REED HASTINGS VUOLE CHE VOI RIMANIATE A CASA A GUARDARE NETFLIX, MA NON I SUOI DIPENDENTI: “NON POTERSI INCONTRARE DI PERSONA, SOPRATTUTTO A LIVELLO INTERNAZIONALE, È UN ELEMENTO PURAMENTE NEGATIVO. SONO RIMASTO SUPER IMPRESSIONATO DAI SACRIFICI DELLE PERSONE” – GLI STIPENDI ALTI E LA FAMA DI TAGLIAGOLE: SE A UN MEMBRO DELLO STAFF VIENE OFFERTO UN LAVORO ALTROVE…

Articolo del “Wall Street Journal” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Il lavoro a distanza per Reed Hastings di Netflix è "un elemento puramente negativo".

Come fondatore e co-direttore esecutivo di Netflix Reed Hastings ha rimodellato sia il modo in cui la gente guarda la televisione sia il modo in cui opera l'industria dell'intrattenimento.

Lanciando Netflix nel 1997 come servizio di noleggio di film in DVD per posta con Marc Randolph, il signor Hastings ha capito presto che Internet era il futuro della distribuzione. Prima con vecchi film e programmi televisivi che gli studi e le reti di Hollywood erano più che felici di vendere, poi con programmi originali come "House of Cards" e "Stranger Things", il gigante dello streaming ha costruito una base globale di abbonati che si avvicina ai 200 milioni di famiglie in tutto il mondo.

Lungo la strada, Hastings ha costruito una cultura aziendale distintiva e, per alcuni, tagliagole. Il modo di fare Netflix incoraggia il personale ad assumersi grandi rischi, tipicamente senza la necessità di approvazione da parte di una catena di capi, e a comunicare con schietta franchezza. I leader spesso praticano quello che viene chiamato il "keeper test", in cui si chiedono: Se a un membro dello staff venisse offerto un lavoro altrove, lotteresti per mantenere quel dipendente? Se la risposta è no, la persona viene lasciata andare.

LA STRUTTURA DI NETFLIX

Nel suo nuovo libro "No Rules Rules: Netflix e la cultura della reinvenzione", il signor Hastings paragona l'essere impiegato presso il gigante dello streaming all'essere parte di una squadra sportiva: essere tagliati è deludente, ma non porta alcuna vergogna. "A differenza di molte aziende, noi pratichiamo: una prestazione adeguata ottiene una generosa liquidazione", si legge in uno dei motti di Netflix.

Hastings ha parlato con il Wall Street Journal in video dalla camera da letto di suo figlio nella casa di famiglia a Santa Cruz, in California. Qui ci sono alcuni estratti .

WSJ: Quali elementi della cultura di Netflix sono più difficili da mantenere ora che così tanti dipendenti lavorano da casa?

Hastings: Discutere le idee è più difficile ora.

WSJ: Ha visto dei benefici dalle persone che lavorano a casa?

Hastings: No, non vedo alcun vantaggio. Non potersi incontrare di persona, soprattutto a livello internazionale, è un elemento puramente negativo. Sono rimasto super impressionato dai sacrifici delle persone.

WSJ: E' stato anticipato che molte aziende passeranno a un approccio di tipo "lavoro da casa" per molti dipendenti anche dopo la crisi della Covid-19. Cosa ne pensa?

Hastings: Se dovessi indovinare, la settimana lavorativa di cinque giorni diventerà di quattro giorni in ufficio, mentre un giorno è virtuale da casa. Scommetterei che è lì che finiranno molte aziende.

WSJ: Ha in mente una data per quando la sua forza lavoro tornerà in ufficio?

Hastings: Dodici ore dopo l'approvazione di un vaccino.

WSJ: Mi piace.

Hastings: Probabilmente sei mesi dopo un vaccino. Una volta che riusciamo a far vaccinare la maggior parte delle persone, allora probabilmente è di nuovo in ufficio.

WSJ: Nel libro lei dice: "È impossibile sapere dove sarà un'azienda come la nostra tra cinque anni". Che tipo di prognosi fa?

Hastings: Continuiamo a fare esperimenti. Il modello di business sarà abbastanza simile tra cinque anni. Riusciamo a capire l'animazione? Possiamo catturare la Disney nell'animazione familiare?

WSJ: Netflix è noto per pagare stipendi al top del mercato. È preoccupato che questo abbia fatto lievitare i costi per lei e per gli altri a Hollywood?

Hastings: Quando si tratta di grandi squadre sportive, spesso sono le squadre che possono pagare di più per i migliori giocatori. Noi vogliamo avere i migliori giocatori in assoluto e il compenso è una parte di questo. Preferiremmo avere tre persone eccezionali piuttosto che quattro persone a posto.

WSJ: Lei ha scritto che il valore o il valore creativo non dovrebbe essere misurato in base al tempo e che non ha mai prestato attenzione alle ore di lavoro delle persone. Eppure molte persone di Netflix lo descrivono come uno stile di vita 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La mancanza di equilibrio tra lavoro e vita privata o il potenziale di burnout la preoccupa?

Hastings: Tornando all'atletica, pensi al punto di vista di un allenatore: Non è il numero di ore passate in palestra, ma quanto bene si gioca. Ma se hai intenzione di giocare a livello di elite, probabilmente sei in palestra un bel po'.

WSJ: Come funzionerebbe la cultura di Netflix in politica?

Hastings: La politica è dura perché per molti versi la gente elegge persone che mentono molto. Negli affari, cerchiamo davvero di evitarlo. Le competenze per avere successo in politica sono davvero molto diverse da quelle degli affari.

WSJ: Come sta andando il ritorno alla produzione dopo la chiusura della pandemia?

Hastings: Siamo operativi in gran parte dell'Europa e in gran parte dell'Asia, e abbiamo già alcune cose in corso a [Los Angeles]. La speranza è che, fino a settembre e ottobre, possiamo davvero ottenere - con dei test adeguati - molte più cose.

WSJ: Non sta finendo la programmazione originale a breve?

Hastings: Ci aspettiamo di avere più titoli originali l'anno prossimo che quest'anno. È piuttosto incredibile.

WSJ: Se Netflix sceglie il suo libro, chi dovrebbe interpretarla?

Hastings: C'è sempre Brad Pitt.

