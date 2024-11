“LE POLITICHE RESTRITTIVE DELLA BCE NON SONO PIÙ NECESSARIE” – IL GOVERNATORE DI BANKITALIA, FABIO PANETTA, AVVERTE LAGARDE, E INVOCA UN ALLENTAMENTO DELLE RESTRIZIONI MONETARIE: “IN QUESTA FASE DOVREMMO FOCALIZZARCI PIÙ SULLA DEBOLEZZA DELL'ECONOMIA REALE. SENZA UNA RIPRESA SOSTENUTA, C'È IL RISCHIO CHE L'INFLAZIONE VENGA SPINTA SOTTO GLI OBIETTIVI” – “È GIUNTO IL MOMENTO PER LA BCE DI DARE INDICAZIONI ESPLICITE…”

(ANSA) - Le politiche monetarie "restrittive" della Bce "non sono più necessarie". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta che cita "l'inflazione vicina al target, la domanda domestica stagnante".

"In questa attuale fase dovremmo focalizzarci più sulla debolezza dell'economia reale. Senza una ripresa sostenuta, c'è il rischio che l'inflazione venga spinta sotto gli obiettivi, aprendo a uno scneario che sarebbe difficile per la politica monetaria contrastarla e dovrebbe essere evitata". "In breve abbiamo bisognp di normalizzare la nostra politica monetaria e muoversi verso un territorio 'neutrale' o anche espansivo'.

PANETTA, LA BCE SIA PIÙ ESPLICITA SULLE SUE FUTURE MOSSE

(ANSA) - "E' giunto ora il momento per la Bce di dare indicazioni più esplicite delle sue intenzioni" sui tassi e l'istituto centrale "può permettersi di normalizzare" ora la sua politica monetaria.

Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nella lezione all'Università Bocconi secondo cui l'istituto di Francoforte "dovrebbe portare la sua politica di tassi ali livello neutrale, in linea con le stime economiche e di inflazione" in modo da "evitare il rischio di sottodimensionare l'obiettivo", adattando "le sue comunicazioni per fornire la necessaria guidance a consumatori e investitori"

PANETTA, 'DA GOVERNO TRUMP INCERTEZZE SU STIME INFLAZIONE'

(ANSA) - "Il prossimo cambio nell'amministrazione Usa aggiunge incertezza sulle stime di inflazione" globale. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta secondo cui "cambiamenti nelle politiche di bilancio e di commercio avranno probabilmente un significativo impatto sull'economia con conseguenze sulla politica monetaria".

PANETTA, 'ITALIA NON E PIÙ IL MALATO D'EUROPA, LE COSE CAMBIANO'

(ANSA) - "Non siamo molto diversi da altre parti d'Europa, 10 anni fa l'Italia era il malato d'Europa e se ora dovessimo identificarne uno sarebbe la Germania, ma non è per sempre, le cose cambiano".

Lo afferma il governatore di Bankitalia Fabio Panetta rispondendo alle domande degli studenti dell'Università Bocconi. "Dobbiamo proseguire nello sforzo di modernizzare la nostra economia e potenziare la nostra capacità di produrre tecnologia", aggiunge.

