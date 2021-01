“REDDIT” DI CITTADINANZA - COME HANNO FATTO DEI MILLENNIAL ANNOIATI A SCONVOLGERE WALL STREET? IL RALLY SU “GAMESTOP” È NATO DA UNO YOUTUBER CHE HA CONVINTO ALTRE MIGLIAIA DI PERSONE COME FREGARE GLI HEDGE FUND CHE AVEVANO SCOMMESSO CONTRO ''GAMESTOP'' – SARÀ UN CASO MA OGGI LA PIATTAFORMA DI TRADING “ROBINHOOD”, SU CUI GLI INVESTITORI AMATORIALI SCAMBIANO I TITOLI, HA RACCOLTO 1 MILIARDO DI DOLLARI - IL VECCHIO MONDO DELLA FINANZA VUOLE IMPEDIRE CHE QUELLO CHE È SUCCESSO IN QUESTI GIORNI DIVENTI LA NORMALITÀ

TRADER A WALL STREET

1 – Gamestop: vola a Wall Street, sale del 95%

(ANSA) - NEW YORK, 29 GEN - Wall Street apre in calo ma Gamestop vola e guadagna il 95% all'avvio delle contrattazioni.

2 – Gamestop: a caccia di fondi Robinhood raccoglie 1 miliardo

(ANSA) - NEW YORK, 29 GEN - La piattaforma Robinhood ha raccolto 1 miliardo di dollari dai suoi investitori per far fronte alla forte domanda, con gli investitori che si sono riversati su titoli come GameStop. I fondi servono a rispondere alla richieste di collaterali da parte della Depositary Trust & Clearing Corporation. L'iniezione di capitale è un "forte segnale di fiducia dagli investitori e ci aiuterà a continuare a servire i nostri clienti e a investire", afferma un portavoce di Robinhood.

GAMESTOP ROBINHOOD

3 – Come Reddit spiega la saga GameStop

Kyle Daly per www.axios.com

La battaglia dei piccoli investitori contro i venditori allo scoperto che avevano scommesso contro GameStop e AMC - e altre azioni pesantemente sottovalutate con prezzi depressi - ci offre una finestra per vedere cosa accade quando la cultura di Reddit si riversa nel mondo reale.

REDDIT

Il quadro generale: Reddit è un microcosmo della cultura mainstream di internet, una enorme camera di compensazione per tutti i tipi di interessi popolata per lo più da giovani uomini con una tendenza vagamente anti-establishment. Questo a volte ha causato enormi problemi a volte, ma ora sta funzionando da propulsore per un movimento populista-progressista che sta sconvolgendo Wall Street.

keith gill roaring kitty

Per chi si fosse perso qualcosa: la corsa dei titoli in difficoltà con fascino vintage - prima GameStop, poi altri residui degli anni 2000 come AMC, Nokia e BlackBerry - è partita da un uomo.

Roaring Kitty, come è conosciuto su YouTube e Twitter, ha parlato delle azioni GameStop un anno fa, quando ha assunto una “posizione lunga” e ha notato che era tra le azioni più pesantemente sottovalutate sul mercato.

wallstreetbets

Su Reddit, dove scrive come u/DeepFuckingValue, ha trascorso mesi a scriverne nel subreddit r/WallStreetBets, un forum di diversi milioni di investitori amatoriali che fino a poco tempo fa ridicolizzavano i suoi post rialzisti su GameStop. I circa 754.000 dollari che ha messo in GameStop valgono ora decine di milioni di dollari.

tweet sul caso gamestop

La comunità di WallStreetBets è rimasta al centro di tutto ciò che è successo da allora.

Gli investitori più devoti frequentano la “homebase” di Reddit WSB e Discord, dove il server principale di WSB è stato chiuso per hate speech dopo alcuni insulti razziali. (Ma poi è riemerso).

Sulle principali piattaforme come Twitter e YouTube, l'etica WSB - in questo caso, un impegno semi-scherzoso a tenere duro (hold) su GameStop e gli altri titoli per cercare di forzarli sempre più in alto - si è dimostrato molto attraente.

vlad tenev e baijy bhatt fondatori di robinhood

Il motivo è ovvio. Quelli di WSB hanno dimostrato che, unendosi, le persone normali possono combattere i miliardari che stavano solo aspettando di incassare il fallimento e il collasso della società.

roaring kitty

Il fatto che venga fatto con azioni che sono in inesorabile declino settoriale è parte del divertimento. Un market cap massicciamente gonfiato non salverà GameStop dal fatto che la maggior parte delle vendite di videogiochi sono ora digitali, o AMC dal fatto che il business dei cinema è sul supporto vitale, o Nokia dall'aver perso la guerra degli smartphone anni fa.

meme sul rally di gamestop 5

Mantenere i prezzi alti è invece una dimostrazione di solidarietà, un modo per far tremare gli avvoltoi e, naturalmente, un modo per arricchirsi, almeno sulla carta, e almeno fino a quando la festa finisce.

Il denaro non è reale, si dice. Wall Street l'ha sempre saputo, e ora anche la gente normale se ne sta accorgendo.

ROBINHOOD

Tra le righe: Alcuni commentatori hanno descritto gli investitori come troll; alcuni hanno tracciato una linea trasversale tra loro e i rivoltosi del Campidoglio.

È vero che entrambi i gruppi si vedono come i bravi ragazzi che portano i vaghi discorsi anti-establishment dal web nel mondo reale e caricano i cancelli per portare la paura nel cuore delle élite.

meme sul rally di gamestop 10

Ma gli insorti erano lì per rovesciare un'elezione e possibilmente uccidere i legislatori. I ragazzi di Reddit stanno operando all'interno della legge, rivoltando il sistema contro le persone che considerano che ne abusano.

meme sul rally di gamestop 2

Cosa succederà: A un certo punto i prezzi gonfiati, selvaggiamente disaccoppiati da qualsiasi fondamentale sottostante, sono destinati a crollare. Ma l'eccitazione per aver fatto tutto questo potrebbe rivelarsi duratura, spingendo i milioni di “Redditors” e altri investitori al dettaglio in nuovi schemi. Oppure, se Wall Street, la Silicon Valley o Washington prenderanno provvedimenti per impedire che accada di nuovo, l'eccitazione potrebbe cagliare in rabbia.

rally sul titolo gamestop alexandria ocasio cortez sul caso gamestop gamestop ted cruz d'accordo con aoc discord rimuove wallstreetbets il ceo del nasdaq adena friedman elon musk al nasdaq NEGOZIO DELLA CATENA GAMESTOP meme sul rally di gamestop gamestop su robinhood donald foss ameritrade ryan cohen azionista di gamestop elon musk george sherman gamestop. meme sul rally di gamestop 9 gamestop 2 il rally di gamestop wallstreetbets down la crescita di gamestop la copertina del new york post sul rally di gamestop gamestop wallstreetbets roaring kitty uno dei sostenitori del rally su gamestop andamento dei titoli gamestop amc e blackberry causato dai ragazzini di reddit MEME SUL RALLY IN BORSA DI GAMESTOP wallstreetbets steve cohen proprietario dei new york mets meme sul rally di gamestop 8 meme sul rally di gamestop 2 meme sul rally di gamestop 1