“SE LA PROPOSTA DI KKR NON SARÀ ACCETTATA, SI PENSA A QUALCOSA DI DIVERSO” – GIANCARLO GIORGETTI PROMETTE CHE IL GOVERNO “NON SI STA TIRANDO INDIETRO” DALLA PARTITA SULLA RETE DI TIM, MA PARLA DI “TEMA COMPLESSO” E SPAVENTA I MERCATI. E INFATTI IL TITOLO DI TELECOM CROLLA IN BORSA – “LA PROPOSTA RISPETTA GLI INTERESSI DELLO STATO, MA LA DECISIONE SPETTA AL CDA. VEDIAMO L’ESITO FINALE…”

Giorgetti,la proposta Kkr rispetta gli interessi dello Stato

(ANSA) - "La proposta" di Kkr "rispetta gli interessi dello Stato anche nelle cifre che sono state ampiamente dibattute perché lo Stato, quando si muove, non deve regalare niente a nessuno": lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al termine del Cdm. "La proposta è sul tavolo, il tema Tim è complesso, la decisione spetta al Cda, io non entro, vediamo l'esito finale e soprattutto se la proposta sarà accettata, sennò si pensa a qualcosa di diverso. Noi non ci stiamo tirando indietro", ha detto il ministro.

Tim peggiora in Borsa (-5,4%) dopo le parole di Giorgetti

(ANSA) - Tim peggiora a Piazza Affari (-5,4% a 0,26 euro) dopo che il tema della vendita della rete a Kkr è stato affrontato in conferenza stampa dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha parlato di "tema complesso" su cui la decisione spetta al "cda" e all' "assemblea" di Tim. "Vediamo l'esito finale e soprattutto se la proposta sarà accettata, sennò si pensa a qualcosa di diverso", ha detto Giorgetti assicurando che sul dossier il governo non si sta "tirando indietro". Tim era già in calo dopo che è emerso che l'offerta vincolante di Kkr, su cui non sono stati offerti dettagli finanziari, non include al momento Sparkle.

