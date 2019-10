“SE QUALCUNO MINACCIA ALLORA SI COMBATTE” - ALTRO GUAIO PER ZUCKERBERG: “THE VERGE” HA DIFFUSO UN AUDIO IN CUI SI SENTE IL CO-FONDATORE DI FACEBOOK ATTACCARE DURAMENTE ELIZABETH WARREN, LA CANDIDATA DEM CHE VUOLE SMEMBRARE LE COMPAGNIE DELLA SILICON VALLEY - “SE SARÀ ELETTA, SCOMMETTO CHE AVREMO UNA BATTAGLIA LEGALE E VINCEREMO. TWITTER NON PUÒ FARE UN BUON LAVORO PERCHÉ...” - VIDEO

Da www.repubblica.it

Un altro problema per Mark Zuckerberg, stavolta per via di un audio diffuso in reta da The Verge. Nella registrazione, che risale al luglio scorso, il co-fondatore di Facebook attacca Elizabeth Warren, la candidata democratica alla Casa Bianca in forte ascesa nei sondaggi. Ma non solo. Nelle varie riunioni con i suoi dipendenti (le registrazioni trascritte sono di circa due ore) Zuckerberg non risparma critiche ai rivali dei social.

Zuckerberg critica la senatrice del Massachusetts per la sua proposta di "spezzettare" le grandi società tecnologiche. "Se sarà eletta, scommetto che avremo una battaglia legale e che vinceremo. Non voglio avere nessuna azione legale con il nostro governo, ma se qualcuno minaccia allora si combatte", dice Zuckerberg, secondo il quale lo smembramento delle Big Tech, che "sia Facebook o Google o Amazon non risolverà i problemi. E non renderà le interferenze sulle elezioni meno probabili. Anzi le renderà più probabili perché le aziende non potranno coordinarsi e lavorare insieme".

Una battuta Zuckerberg la riserva anche a Twitter che, in termini di sicurezza, non può fare quanto Facebook. "Twitter non può fare un buon lavoro come noi. Hanno lo stesso tipo di problemi ma non possono investire. I nostri investimenti in sicurezza sono superiore agli interi ricavi" di Twitter, aggiunge. Definisce poi "melodrammatici" i resoconti giornalistici sui problemi psicologici dei moderatori di Facebook, aggiungendo al tempo stesso che farà quello che è necessario per dare loro il massimo supporto nel lavoro che svolgono.

