29 set 2021 09:33

LA “SVOLTA VERDE” DI BEZOS – AMAZON HA AVVIATO UNA CAMPAGNA AL CONGRESSO PER DEPENALIZZARE E TASSARE LA CANNABIS A LIVELLO FEDERALE E HA ANNUNCIATO CHE NON SARANNO PIÙ EFFETTUATI TEST ANTI-DROGA AGLI IMPIEGATI PERCHÉ “PENALIZZAVANO SOPRATTUTTO LA COMUNITÀ AFRO-AMERICANA” – IN AMERICA TUTTE LE TRANSAZIONI LEGALI LEGATE ALLA MARIJUANA, PER UN VALORE TOTALE DI 17 MILIARDI L'ANNO, AVVENGONO UNICAMENTE CASH, CON COSTI AGGIUNTIVI E PROBLEMI LOGISTICI…