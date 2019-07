30 lug 2019 13:11

LEGHISTI ALLA PECHINESE - ROBERTO MARONI, DOPO L'ADDIO ALLA POLITICA, NON STA A CASA A PETTINARE LE BAMBOLE: NON SOLO SCRIVE SUL "FOGLIO", ORA FA IL "POLICY ADVISOR", CIOÈ IL LOBBISTA, PER HUAWEI, IL GRANDE GRUPPO CINESE CARO A TRUMP - DEL RESTO A MARONI PIACCIONO I POTERI FORTI, VISTO CHE FRA L'ALTRO È STATO ARRUOLATO ANCHE COME SENIOR ADVISOR DA MEDIOBANCA - CHE NE PENSA SALVINI?