LEONARDO BATTE UN COLPO! – IL GRUPPO ITALIANO COMUNICA CHE LA RADA ELECTRONIC INDUSTRIES VERRA’ FUSA NELLA CONTROLLATA STATUNITENSE DRS – QUEST’ULTIMA ACQUISIRÀ IL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DI RADA IN CAMBIO DELL'ASSEGNAZIONE A FAVORE DEGLI ATTUALI AZIONISTI DEL 19,5% CIRCA DI LEONARDO DRS (DI CUI LEONARDO CONTINUERÀ A POSSEDERE L'80,5%)

LEONARDO: ACCORDO PER LA FUSIONE DI RADA IN DRS

(ANSA) - Leonardo "comunica che la controllata statunitense Leonardo Drs e Rada Electronic Industries", quotata al Nasdaq, "hanno firmato un accordo vincolante per la fusione di Rada in Leonardo DRS e automatica quotazione di quest'ultima". Cos'ì, evidenzia la società dell'aerospazio, difesa e sicurezza, "Leonardo rafforza la sua posizione di leadership nel mercato in rapida crescita della Force Protection".

Leonardo "ha recentemente portato avanti una attività di focalizzazione del portafoglio di DRS attraverso la cessione di GES e AAC e ora, con RADA, sta compiendo un significativo passo avanti da un punto di vista strategico, rafforzando l'azienda sul proprio core business dei sensori e sistemi integrati, con conseguente maggiore crescita attesa e ulteriore incremento dei margini".

"La fusione - indica ancora la società - è perfettamente allineata agli obiettivi strategici, commerciali e finanziari di Leonardo. L'operazione offre inoltre l'opportunità di quotare Leonardo DRS nell'attuale contesto di mercati altamente volatili, mantenendo così quanto prospettato lo scorso anno". Si prevede- viene ancora indicato - che Leonardo DRS e RADA insieme possano generare una significativa crescita alimentata dalla loro gamma di prodotti competitivi che soddisfa le esigenze principali dei loro clienti.

"Si prevede che la combinazione dei radar tattici di RADA e dei punti di forza di Leonardo DRS come principale fornitore di difesa mid-tier renderà la società combinata un leader nel mercato in rapida crescita della Force Protection, aumenterà il nostro potenziale mercato, amplierà le opportunità internazionali e, infine, genererà valore per gli azionisti", commenta William J. Lynn III, ceo di Leonardo DRS.

RADA "ha anche una forte complementarità con il resto del Gruppo Leonardo. I suoi radar tattici avanzati integrano il portafoglio di sensori di Leonardo, consentendo di ottenere una posizione più forte nei settori emergenti del segmento operativo tattico. L'operazione aggiunge inoltre una presenza domestica in Israele e supporta lo sviluppo del mercato internazionale per Leonardo, consentendo allo stesso tempo a RADA di accedere a opportunità nei mercati e programmi europei ed export, facendo leva sulla presenza globale di Leonardo".

PROFUMO, CON RADA COLTA OPPORTUNITÀ DI QUOTARE DRS

(ANSA) - "Come promesso, abbiamo focalizzato il portafoglio di Leonardo Drs e ora stiamo rafforzando Drs con Rada nei core business strategici, con ulteriore potenziale di crescita, espansione dei margini e opportunità nel gruppo Leonardo", dice l'a.d. di Leonardo, Alessandro Profumo, annunciando la fusione di Drs in Rada.

"Abbiamo concordato un'operazione di fusione all-stock, cogliendo anche l'opportunità di quotare Drs nell'attuale contesto di volatilità dei mercati, realizzando così quanto prospettato lo scorso anno". "Siamo orgogliosi di annunciare questa importante mossa strategica di Leonardo in un segmento importante e in rapida crescita del mercato della difesa di oggi e di domani, rappresentato dalla Force Protection", dice Alessandro Profumo. "C'è - prosegue l'a.d. di Leonardo - un ottimo livello di complementarità tra la nostra controllata statunitense Leonardo Drs e Rada: strategico, commerciale e finanziario".

LEONARDO: AVRÀ 80,5% DI DRS, QUOTAZIONE A NY E TEL AVIV

(ANSA) - Per effetto della fusione annunciata oggi "Leonardo DRS acquisirà il 100% del capitale sociale di RADA in cambio dell'assegnazione a favore degli attuali azionisti di RADA del 19,5% circa nella Leonardo DRS di cui Leonardo, tramite la propria controllata statunitense Leonardo Holding, continuerà a possedere l'80,5%" Al perfezionamento dell'operazione, previsto entro la fine del corrente anno, Leonardo DRS sarà quotata sia al NASDAQ che al TASE (borsa di Tel Aviv) con il simbolo DRS"