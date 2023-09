20 set 2023 14:43

LUFTHANSA È IN ANSIA: LA COMPAGNIA TEDESCA CHIEDERÀ AL GOVERNO ITALIANO DI RIDISCUTERE L’ACCORDO PER L’ACQUISTO DEL 41% DI “ITA AIRWAYS” – IL MOTIVO? TEME CHE CENTINAIA DI EX DIPENDENTI DI ALITALIA DOVRANNO ESSERE RIASSUNTI IN ITA, QUESTO COSTEREBBE 200 MILIONI DI EURO – SE LE 1157 CAUSE VERRANNO VINTE, ITA, OLTRE A RIASSUMERE GLI EX DIPENDENTI DOVRÀ VERSARE I SALARI ARRETRATI - IN PIÙ LUFTHANSA TROVA PARADOSSALE CHE LO STATO CI GUADAGNI, PERCHÈ...