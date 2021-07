MADE IN ITALY, VADE R-ETRO! ARNAULT SI COMPRA ANCHE ETRO, LA MAISON DEL LUSSO MILANESE. I 4 FRATELLI PRONTI A VENDERE IL 60% AL FONDO CHE HA APPENA RILEVATO SEMPRE DALL'OMONIMA FAMIGLIA TEDESCA, I SANDALI DELLA BIRKENSTOCK - LA MAISON CHE A FINE 2020 AVEVA UNA CINQUANTINA DI MILIONI DI DEBITI SECONDO FONTI FINANZIARIE SAREBBE STATA VALUTATA...

arnault

Estratto dell’articolo di SARA BENNEWITZ per la Repubblica

Un altro pezzo del made in Italy cambia padrone e quindi passaporto. Il fondo di private equity L Catterton, partecipato dalla Financière Agache del patron del lusso francese Bernard Arnault, ha infatti siglato un accordo per rilevare il controllo di Etro, maison milanese famosa per le sue stampe floreali e a disegni pasley.

Dopo una lunga trattativa i figli del fondatore Gimmo, ovvero Ippolito, Jacopo, Kean e Veronica Etro, avrebbero deciso di passare la mano e cedere il 60% del capitale del gruppo del lusso al fondo che, tra le alte cose, ha appena rilevato sempre dall'omonima famiglia tedesca, i sandali della Birkenstock. Insieme a L Catterton Etro avrà le risorse e le capacità manageriali per tornare a crescere, dopo anni difficili causati dall'avvento della pandemia che ha messo sotto pressione tutto il comparto, richiedendo importanti investimenti sul digitale e sulla logisitca per far funzionare l'e-commerce.

etro

La maison che a fine 2020 aveva una cinquantina di milioni di debiti secondo fonti finanziarie sarebbe stata valutata una cifra nell'intorno di mezzo miliardo di euro; ma nell'ambito dell'accordo sono previsti una serie di meccanismi di aggiustamento del prezzo (earn out), diluiti nel tempo, che potrebbero far cambiare sensibilmente il valore complessivo dell'operazione.

etro 4 etro 3