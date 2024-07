MAL D’AOSTA: È LA CITTÀ PIÙ CARA D’ITALIA – PER IL PANIERE DI BENI E SERVIZI OGGETTO DI UN’INDAGINE DEL CODACONS SI SPENDONO 575 EURO, CONTRO I 363 DI NAPOLI, LA CITTÀ PIÙ ECONOMICA DEL PAESE - SE SI ANALIZZANO SOLO GLI ALIMENTARI, LA SPESA PIÙ ALTA SI REGISTRA A BOLZANO, CON UNO SCONTRINO DA OLTRE 208 EURO. IL CARRELLO PIÙ "LEGGERO" È A CATANZARO, DOVE PER L'ACQUISTO DEI MEDESIMI PRODOTTI SI SPENDONO 156,5 EURO. IL PREZZO MEDIO PIÙ ALTO PER UNA CONFEZIONE DI PASTA È A…

Estratto dell’articolo di Sandra Riccio per “La Stampa”

carrello della spesa

Una distanza di oltre 200 euro nei prezzi del paniere composto da beni e servizi separa Aosta, la città col più alto costo della vita nel 2024 in Italia, da Napoli, la più economica. La spesa alimentare invece conviene farla a Catanzaro [...]

Questa la fotografia scattata dal Codacons che ha messo a confronto i prezzi di beni e servizi nelle principali città italiane [...]

[...] «Se si considera l'intero paniere composto da beni e servizi, Aosta è la città che presenta i costi complessivi più elevati, con un totale di quasi 573 euro per l'acquisto dei beni e dei servizi considerati – spiega il Codacons –. Qui per una otturazione presso un dentista si spendono circa 176 euro, contro una media nazionale di 117 euro; 17,7 euro per il servizio di lavaggio auto a fronte di un costo medio nelle città in esame di 13 euro; 38,5 euro per la voce "toilette cani" contro una media nazionale di circa 33 euro.

giorgia meloni ad aosta 7

Al secondo posto, con un costo complessivo del paniere di circa 565,3 euro, si piazza Milano, seguita a brevissima distanza da Bolzano (564,6 euro)». Secondo l'analisi, la città col costo della vita più basso risulta Napoli, dove per gli stessi beni e servizi si spende un totale di 363 euro, seguita da Palermo con 392,7 euro. In pratica, ad Aosta la vita costa in media il 57,8% in più rispetto a Napoli.

«La situazione cambia se si analizza solo il carrello della spesa alimentare: per l'acquisto di 28 prodotti di largo consumo, dall'ortofrutta ai latticini, passando per carne, pasta, pane, bevande e prodotti in scatola, la spesa più alta si registra a Bolzano, con uno scontrino da oltre 208 euro, seguita da Trieste (206 euro) e Milano (203,6 euro), contro una media nazionale, per le stesse voci, di circa 187 euro – aggiunge il Codacons – Il carrello più "leggero" è a Catanzaro, dove per l'acquisto dei medesimi prodotti si spendono 156,5 euro».

carrello spesa

E l'analisi delle singole voci del paniere riserva molte sorprese: il prezzo medio più alto per una confezione di pasta è a Pescara (2,45 euro al kg), il più basso a Palermo (1,38 euro/kg); la carne bovina costa di più a Bologna (in media 23,79 euro/kg) e meno a Catanzaro (circa 16 euro/kg).[...]

valle d aosta 1