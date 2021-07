23 lug 2021 15:50

MANCINI NON HA UN GRAN RAPPORTO CON L'IMMOBILE - DOPO NON ESSERE RIUSCITO A INNESCARE IL NOSTRO CENTRAVANTI CIRO ALL'EUROPEO, IL CT VA MALE PURE COL MATTONE: L’IMMOBILIARE 2014 CHE CONTROLLA AL 100% HA CHIUSO IL BILANCIO CON UNA PERDITA DI 125 MILA EURO E IL SUO SOCIO HA UN DEBITO DI 2 MILIONI CON LUI - COME PERSONA FISICA, INVECE, SI PUÒ CONSOLARE CON UN DISCRETO TESORETTO DI ABITAZIONI...