L’OPERAZIONE STELLANTIS SPIEGATA IN BREVE: COMANDANO I FRANCESI, E PER L’ITALIA È UNA BELLA MARMITTA NEL SEDERE – FIAT APRE UNO STABILIMENTO IN ALGERIA PER PRODURRE E VENDERE 500, TIPO E DOBLÒ NEL PAESE AFRICANO – A REGIME È PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI 90.000 AUTO OGNI ANNO E L’OCCUPAZIONE DI 2.000 PERSONE – UNA MOSSA CHE CONFERMA CHE IL GRUPPO STELLANTIS, LA CUI “TESTA” È A PARIGI, NON HA ALCUN INTERESSE (NÉ CONVENIENZA) A INVESTIRE IN ITALIA...