MAXIMO IN THE SKY - IBARRA, EX AMMINISTRATORE DELEGATO DI WIND, HA RASSEGNATO LE DIMISSIONI DA CEO DI KPN, LA TELECOM OLANDESE - È IL PIÙ ACCREDITATO SUCCESSORE DI ANDREA ZAPPIA AL VERTICE DI SKY ITALIA - L'ANNUNCIO DOVREBBE AVVENIRE NELLE PROSSIME ORE…

Dagonews

È ufficiale. Maximo Ibarra, stimato ex amministratore delegato di Wind, ha rassegnato le dimissioni da Ceo di Kpn, la Telecom olandese che ha guidato negli ultimi 12 mesi producendo un positivo rally del titolo in borsa. Torna in Italia, il Paese in cui lui, di origini sudamericane, è cresciuto e nel quale ha gestito con successo la fusione tra Wind e H3G.

È il più accreditato successore di Andrea Zappia al vertice di Sky Italia dopo la sua promozione a livello europeo. L'annuncio di Sky dovrebbe avvenire nelle prossime ore. Ibarra - secondo una nota diffusa da Kpn prima dell'apertura della borsa - lascia il colosso olandese per motivi familiari e per assumere un importante incarico in Italia, Paese che ama e in cui crede. Sky è alla vigilia di una profonda trasformazione con lo sviluppo del business telefonico a fianco dei contenuti e dell'informazione.

LA LETTERA DI DIMISSIONI DI MAXIMO IBARRA

