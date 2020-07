MEDIOBANCA "PIGLIATUTTO" - QUEL POCO O TANTO DI FUSIONI E ACQUISIZIONI CHE C'È STATO A PIAZZA AFFARI, È PASSATO PER PIAZZETTA CUCCIA: DALL’OPS DI INTESA SU UBI A MPS, DA TIM A OPEN FIBER, DA ESSELUNGA ALL'ITALMOBILIARE DEI PESENTI PER L'ACQUISTO DELLA CASA VINICOLA BOTTER - CHISSÀ COSA DIRÀ ORA DEL VECCHIO CHE AVEVA CRITICATO L'AD DI MEDIOBANCA ALBERTO NAGEL PER “ESSERSI SEDUTO SUGLI ALLORI”, ASPETTANDO I DIVIDENDI DELLE GENERALI

Sara Bennewitz per la Repubblica

Alberto Nagel

Mediobanca pigliatutto. Quel poco o tanto (dato i mercati ballerini per il Covid) di fusioni e acquisizioni che c' è stato a Piazza Affari, è passato per la divisione corporate and investment banking di Piazzetta Cuccia. Nell' Offerta di scambio di Intesa su Ubi, Mediobanca era l' unico advisor.

canzonieri mediobanca

Anche per decidere i futuri destini di Mps, il Mef ha appena scelto la squadra guidata da Francesco Canzonieri. Sulla vendita ai fondi di private equity delle quota di Tim delle torri di Inwit Mediobanca c' era, ed era al fianco di Enel sulla valutazione di Open Fiber, accanto ai Benetton sulla vicenda Atlantia, a Violetta Caprotti sulla vendita di Esselunga e alla Clessidra che fa capo all' Italmobiliare dei Pesenti per l' acquisto dell casa vinicola Botter. Stesso discorso per l' Ipo della matricola dei record, ovvero la Gvs della famiglia Scagliarini.

Chissà cosa dirà ora Leonardo Del Vecchio, che di Piazzetta Cuccia è il primo azionista con il 10% del capitale, e in attesa che la Bce lo autorizzi a salire al 20%. Lo scorso autunno Del Vecchio aveva criticato l' ad di Mediobanca Alberto Nagel per «essersi seduto sugli allori», aspettando i dividendi delle Generali. Una critica che ora si sentirebbe di ripetere?

