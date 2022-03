CHE FAI, RUBLI? - IL GOVERNO RUSSO DICE DI AVER PAGATO (IN DOLLARI) I 117 MILIONI DI INTERESSI SULLE OBBLIGAZIONI STRANIERE, CHE SCADEVANO IERI. SARÀ, MA IL DEFAULT È SOLO SPOSTATO UN PO’ PIÙ IN LA - IL 31 MARZO MOSCA DOVRÀ PAGARE 359 MILIONI DI DOLLARI SU UN BOND IN SCADENZA NEL 2030, IL 4 APRILE SCADE UN’OBBLIGAZIONE DA 2 MILIARDI. SE, COME HA ANNUNCIATO PUTIN, SARANNO PAGATE IN RUBLI, IL PAESE ANDRÀ IN INSOLVENZA TECNICA