MUSK ESPIATORIO - IL FATTURATO CALA DI 270 MILIONI DI DOLLARI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE E TWITTER ACCUSA ELON MUSK DI AVER MESSO ALLE CORDE L'AZIENDA DOPO IL DIETROFRONT SULL’ACQUISTO DEL 100% DEL PACCHETTO AZIONARIO – MA NELL’ULTIMO ANNO TUTTE LE AZIENDE DI BIG TECH, COME SNAPCHAT, GOOGLE E META, HANNO REGISTRATO DELLE PERDITE, DOPO L’ASCESA DI TIKTOK…

Arcangelo Rociola per “la Stampa”

Twitter ha registrato un calo a sorpresa del proprio giro d'affari nel secondo trimestre del 2021 e accusa Elon Musk di aver messo alle corde l'azienda dopo la decisione di ritirare la sua offerta da 44 miliardi di dollari per il 100% del pacchetto azionario. Nei dati trimestrali, Twitter ha registrato un aumento delle entrate pubblicitarie del 2% a 1,08 miliardi, mentre il fatturato si è attestato a 1,18 miliardi di dollari rispetto agli 1,19 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente.

Un risultato negativo per gli analisti di Wall Street che avevano previsto un giro d'affari da 1,32 miliardi.

Twitter ha fatto causa a Musk per aver ritirato l'offerta d'acquisto. Il patron di Tesla ha giustificato la sua decisione dicendo che la società si rifiuterebbe di fornire dati sul numero di account falsi presenti sulla piattaforma. Il processo si terrà a ottobre.

Twitter in trimestrale ha aggiornato i dati sugli account reali e falsi. Stando ai numeri della società, gli utenti attivi monetizzabili (ovvero gli account veri presenti sulla piattaforma) sono saliti del 16,6% nel secondo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Il dato medio giornaliero degli utenti attivi è 237,8 milioni, mentre gli account falsi sarebbero meno del 5% degli utenti nel secondo trimestre del 2022, circa 12 milioni di profili.

Tornando ai risultati finanziari, la società ha registrato una perdita di 270 milioni di dollari, o 35 centesimi per azione, rispetto ai guadagni di un anno fa di 65,6 milioni di dollari, o 8 centesimi per azione. Twitter, come Snapchat, Google e Meta, ha registrato una forte impennata dei ricavi lo scorso anno, grazie soprattutto alla spesa online degli inserzionisti pubblicitari, che hanno investito molto in comunicazione in vista delle riaperture dopo la pandemia.

Ora è arrivata la frenata. Inoltre i social della prima generazione, e Twitter è tra questi, oggi si trovano a dover fare i conti con i nuovi protagonisti delle piattaforme come TikTok, che ha saputo rapidamente conquistare le nuove generazioni.