MUSTIER TAGLIA TESTE – L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI UNICREDIT METTE NEL MIRINO MAX HOHENBERG, IL MANAGER AUSTRIACO CHE LA FEDELE LOUISE TINGSTROME (NOTA COME LUISONA) AVEVA VOLUTO ASSUMERE COME CAPO DELLE RELAZIONI ESTERNE DELLA BANCA – NONOSTANTE L’ALCE ELKETTE E LE COMPIACENTI INTERVISTE DEGLI ULTIMI MESI, MUSTIER NON È CONTENTO DELLA COMUNICAZIONE DI UNICREDIT – INCARICATO DEI RAPPORTI CON I MEDIA MAURIZIO BERETTA

Da www.lettera43.it

Non c’è pace in Unicredit. Jean Pierre Mustier, che continua a vendere pezzi pregiati della banca senza una strategia che giustifichi il suo operato (lunedì 8 luglio ha annunciato la cessione della partecipazione che gli restava in Fineco, la miglior piattaforma di home banking e trading on line sul mercato), non è contento di come viene gestita la sua immagine e quella dell’istituto.

Ma siccome Louise Tingstrom, colei che di fatto è la responsabile della comunicazione pur avendo solo un rapporto di consulenza, non è in discussione, nel mirino è finito Max Hohenberg, il manager austriaco che nel maggio 2018 proprio Tingstrom aveva voluto assumere come capo delle relazioni esterne della banca. Con tanto di mal di pancia della struttura, a cominciare da Renato Vichi, il capo della comunicazione che in disaccordo con il nuovo organigramma appena tre mesi dopo l’arrivo di Hohenberg è andato via trovando pronta accoglienza in Ubi.

L’IRRITAZIONE DEGLI AZIONISTI

Eppure, nonostante rivolgimenti e riorganizzazione degli uffici cui più volte ha messo mano imponendo, oltre che la cravatta rossa con l’alce (Elkette è il simbolo ufficiale della banca) anche la sua regola del divide et impera, ovvero una diarchia a capo di ogni divisione, il banchiere francese è ben lungi dall’essere contento.

Nemmeno le compiacenti e inginocchiate interviste che ha rilasciato negli ultimi mesi a mani basse sono riuscite a placare prima la perplessità poi l’irritazione degli azionisti, le cui partecipazioni sono state falcidiate dal pesante crollo del titolo in Borsa (nei mesi scorsi ha viaggiato per molto tempo sotto i 10 euro) dopo essere stati chiamati ad aprire il portafoglio per finanziare un aumento di capitale monstre da 13 miliardi, e soprattutto dopo aver visto Unicredit sottoposta a una dismissione costante dei suoi asset una cui spiegazione, forse, verrà data nella presentazione del nuovo piano industriale prevista per dicembre. (Anche qui, non si può non notare l’anomalia: Mustier aveva annunciato con largo anticipo la presentazione di un piano industriale posponendo di quasi un anno la data del suo disvelamento).

BERETTA INCARICATO PRO TEMPORE DEI RAPPORTI CON I MEDIA

Per il momento l’ad ha chiesto a Maurizio Beretta, direttore degli affari istituzionali del gruppo fin qui miracolosamente sopravvissuto alle purghe dell’ex legionario francese (è uno dei pochi manager della vecchia gestione Ghizzoni ad aver conservato posto e lauto stipendio) di occuparsi pro tempore anche dei rapporti con i media. In attesa, forse, che l’intoccabile Tingstrom, la Luisona come viene affettuosamente chiamata dai dipendenti del grattacielo di piazza Aulenti, tiri fuori dal cassetto qualche altro nome da proporgli.

