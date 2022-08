16 ago 2022 17:49

NON S'ERA DETTO CHE IL FUTURO DEL LAVORO E' LO SMART WORKING? – DA SETTEMBRE APPLE RICHIAMA IN UFFICIO PER TRE GIORNI A SETTIMANA I SUOI DIPENDENTI IN CALIFORNIA – DA QUANDO È SCOPPIATA LA PANDEMIA, È LA PRIMA VERA MOSSA DI UNA BIG TECH VERSO LA LINEA DI UN LAVORO IBRIDO…