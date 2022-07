NON CI ABBIAMO CAPITO UN TUBO! – NONOSTANTE IL RIENTRO DELLA TURBINA DAL CANADA, IL COLOSSO RUSSO GAZPROM MINACCIA L’EUROPA DI FAR SCENDERE IL FLUSSO DEL NORD STREAM AL 20% DELLA SUA CAPACITÀ – SUBITO DOPO L’ANNUNCIO, IL PREZZO DEI FUTURE SUL METANO VOLA FINO A 170 EURO AL MEGAWATTORA (+6,7%)…

1 - GAZPROM,RESTANO DUBBI TURBINE SIEMENS,RISCHI FLUSSO A 20%

PUTIN E I RUBLINETTI - BY EMILIANO CARLI

(ANSA) - Siemens ha fornito a Gazprom alcuni chiarimenti sulle esenzioni dalle sanzioni delle turbine che pompano il gas nel Nord Stream, ma non hanno rimosso le preoccupazioni russe e la società mette in guardia sul rischio che il flusso del gasdotto possa scendere al 20% della sua capacità.

Lo riporta Interfax. Gazprom ha ricordato che il gasdotto opera al 40% della sua capacità ma una delle due turbine in funzione dovrebbe essere fermata per manutenzione a fine mese e solo un'unità rimarrà in funzione. Se non si sbloccherà il ripristino della turbina inviata in Canada, "il flusso attraverso il gasdotto scenderà al 20% della capacità".

2 - GAS: VOLA FINO A 170 EURO (+6,7%) CON RISCHI TAGLI GAZPROM

VLADIMIR PUTIN E IL GAS

(ANSA) - Il prezzo dei future sul gas ad Amsterdam, benchmark europeo del costo del metano, accelerano dopo che Gazprom ha messo in guardia sul rischio che il blocco della turbina in arrivo dal Canada per via delle sanzioni possa costringere il colosso russo a ridurre dal 40 al 20% i flussi dal Nord Stream. I future sul listino olandese avanzano del 5,1% a 168 euro al megawattora, dopo aver toccato un massimo di 170,6 euro (+6,7%)

VLADIMIR PUTIN vladimir putin GASDOTTI RUSSI putin gas PUTIN I GASDOTTI VERSO L EUROPA