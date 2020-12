NON AL DENARO NON ALL’AMORE NÉ ARCELOR – PRONTI? TORNA L’ACCIAIO DI STATO! STASERA ARRIVA LA FIRMA DEL CONTRATTO DI COINVESTIMENTO DI INVITALIA CON GLI INDIANI DI MITTAL: A GENNAIO LA SOCIETÀ STATALE DISPORRÀ DEL 50% CON L’OPZIONE DI SALIRE AL 60 A MAGGIO 2022 SBORSANDO 1,2 MILIARDI – E COSÌ ANCHE L’EX ILVA FINISCE NELLE MANI DI ARCURI…

Rosario Dimito per “Il Messaggero”

Stasera arriva la firma per il ritorno dell' acciaio di Stato sotto le insegne di Invitalia: da gennaio 2021 con il primo aumento da 400 milioni, l' agenzia statale avrà il 50%, mentre da maggio 2022 (con il secondo aumento fino a 800 milioni) salirà al 60%.

E' in corso una maratona finale tra i legali per la firma del contratto definitivo di coinvestimento che, facendo seguito al Memorandum of understanding (Mou) siglato il 30 novembre, definisce la partnership pubbico-privata fra ArcelorMittal e Invitalia in ArcellorMittal Investco. L' auspicio è di fare in modo che l' atto conclusivo possa tenersi entro un orario utile per la stampa (circa le 20 la deadline concordata).

GIUSEPPE CONTE CON LAKSHMI MITTAL

Da sottolineare che la sottoscrizione odierna annulla l' exit a favore di Mittal prorogata fino al 31 dicembre. La sottoscrizione degli accordi avverrà rigorosamente da remoto: sarebbero stati superati gli ultimi dubbi fra le parti come gli investimenti fino al 2025, compresi quelli sul forno elettrico.

L' unica incertezza che domina il negoziato - curioso a dirsi - sarebbe la traduzione in italiano degli accordi in inglese. Sembra strano ma da ieri sera alle 17 la full immersion proseguita fino a notte fonda per riprendere stamane all' alba riguarda proprio l' esatta declinazione dei termini dall' inglese alla lingua italiana che è quella richiesta dal contratto.

E si sa che in caso di eventuali future controversie, una discordanza linguistica può essere dirimente. Al tavolo, in collegamento via zoom, i team guidati da Valerio Pescatore dello studio Irti per Invitalia e Giuseppe Scassellati Sforzolini di Cleary Gottlieb per Mittal. Nel suo complesso il contratto, compresi gli allegati, supera le 200 pagine. Il closing è fissato prima di Natale.

NO ALLO STALLO

Dopo le tre pagine dell' Mou di dieci giorni fa in cui il gruppo con base in Lussemburgo si è impegnato a non esercitare l' opzione di recesso entro la fine di novembre a fronte di una penale di 500 milioni - scadenza rinviata a San Silvestro se entro oggi non ci fosse la fumata bianca - il contratto di coinvestimento, partendo da qui, delinea la futura partnership paritetica con una gestione che dovrà essere all' insegna dell' unanimità.

ILVA DI TARANTO

Un cda di sei membri - tre a testa - con reciproca condivisione su presidente (scelto dal partner industriale) e ad (Invitalia), nei patti non sono previste maggioranze qualificate su nessuna materia. Questo affinché ci sia una vera e propria consonanza: pertanto se dovessero sorgere nel board dissensi su alcune delibere, si deve fare in modo di ripianarli cercando soluzioni di comune soddisfacimento. E questo metodo non può permettersi eccezioni, tanto meno di incorrere in fasi di stallo. E' espressamente previsto, infatti, che non si determinino intoppi gestionali.

Il secondo step è fissato per maggio 2022, quando verosimilmente dovrebbe avvenire il dissequestro degli impianti con la chiusura del contratto di affitto, e quindi procedere all' acquisto dei rami d' azienda sul presupposto dell' assenza di misure restrittive nell' ambito dei procedimenti penali in cui Ilva è imputata nei confronti di AM InvestCo.

Il secondo passaggio prevede la realizzazione del secondo aumento fino a un massimo di 800 milioni che farà passare Invitalia in maggioranza azionaria oltre che nel cda: su sei membri, quattro spetteranno all' agenzia statale sul presupposto di una gestione condivisa.

