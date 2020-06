NON “IMMUNI” ALLE ACCUSE DI SESSISMO – 'BENDING SPOONS' BACCHETTATA PER L’ILLUSTRAZIONE DELLA DONNA CON IL BAMBINO IN BRACCIO E L’UOMO AL COMPUTER. PER EVITARE CASINI ALLA FINE L’IMMAGINE VIENE INVERTITA – TWEET: “A ME LA COSA CHE METTE ANSIA È STA GENTE CHE APPOGGIA IL NEONATO E IL COMPUTER SUL BORDO DEL BALCONE”, OSHO: “L’HO SCARICATA, MI HA GIÀ SEGNALATO NA CIFRA DE STRONZI”

Da www.ansa.it

immuni app la donna bada al figlio immuni app la donna bada al figlio, l'uomo lavora

Cambiano le immagini usate per descrivere il funzionamento dell'app Immuni sul sito istituzionale dedicato all'applicazione. Ora il neonato non è più in braccio alla mamma ma al papà ed è la donna e non l'uomo che sta davanti al computer. La modifica messa a punto dopo le critiche bipartisan, accuse di ricorrere agli "stereotipi" del maschio lavoratore e della donna che resta a casa con i figli.

Sulla questione era intervenuta anche la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, spiegando che dalla ministra dell'Innovazione, Paola Pisano, aveva già avuto rassicurazioni sul cambio della raffigurazione. Il ministero dell'Innovazione fa sapere che tutta la campagna di comunicazione che sta per essere lanciata sull'app terrà conto di questa revisione.

