C'È PUZZA DI FREGATURA: AL GOVERNO FRANCESE PIACE LA FUSIONE FCA-RENAULT - MA ELKANN E MANLEY NON HANNO SCELTA: GRAZIE A MARPIONNE HANNO UNA SOCIETÀ COI CONTI IN UTILE, MA GRAN PARTE DEI TARGET SONO STATI FALLITI CLAMOROSAMENTE, COME QUELLO DEI 7 MILIONI DI VEICOLI A FINE 2018 (SONO STATI 4,8) - LE DECINE DI AGNELLI CHE VIVONO DI CEDOLE SONO ANCORA AFFAMATI DOPO LA VENDITA DI MAGNETI MARELLI, E VOGLIONO ABBANDONARE LE 4 RUOTE. SARÀ UN ''MERGER OF EQUALS''? SPOILER: NO