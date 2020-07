LA NUOVA ALITALIA PARTE CARICA. DI AVVOCATI - RYANAIR FA RICORSO ALL'UE CONTRO LA NEWCO IN CUI IL GOVERNO HA MESSO 3 MILIARDI. MENTRE LA COMMISSARIA VESTAGER AVVERTE: LA DISCONTINUITÀ ECONOMICA TRA LA VECCHIA E LA NUOVA DEVE ESSERE REALE. MA DOV'È LA DISCONTINUITÀ SE L'EX NUMERO DUE (LAZZERINI) È ORA IL NUMERO UNO?

1. ALITALIA: VESTAGER, DISCONTINUITÀ ECONOMICA SIA REALE

margrethe vestager

ANSA

"La discontinuità economica" per gli aiuti di Stato "deve essere reale. Quindi valuteremo se si tratta effettivamente di una nuova attività". Così la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager, rispondendo a una domanda su Alitalia all'ANSA e a un ristretto gruppo di media internazionali. "In questi casi, usiamo una serie di criteri per valutare se la discontinuità è vera oppure no", ha spiegato, indicando tra questi "il prezzo e la logica della transazione" nonché "il piano" industriale "su dipendenti e asset".

FABIO LAZZERINI

2. RYANAIR FARÀ RICORSO ALL'UE CONTRO LA NUOVA ALITALIA

Da www.agi.it

Ryanair presenterà un ricorso alla Commissione europea contro la costituzione di una newco a controllo pubblico per Alitalia: lo ha annunciato l'ad della compagnia low cost, Eddie Wilson, in un'intervista al Corriere della sera.

Il mercato italiano "rischia di essere problematico a causa dei 3 miliardi stanziati per rilanciare Alitalia", ha avvertito Wilson, sono "soldi che il governo vorrebbe prendere dalle altre compagnie alzando l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco e che finirebbero per far aumentare il costo dei biglietti".

MICHAEL O LEARY RYANAIR OLEARY

"Non abbiamo problemi con Alitalia, ma è un buco nero che ha già inghiottito 12 miliardi e che deve competere in modo onesto", ha insistito l'ad di Ryanair, "perché non partecipano anche loro a schemi di agevolazione? Perché hanno costi operativi così alti che non riuscirebbero a essere competitivi con le nostre tariffe. Alitalia ha aerei sbagliati, frequenze sbagliate e modello di business sbagliato. Faremo sicuramente ricorso alla Ue".

michael o leary ryanair