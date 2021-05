ELON TI CREA, ELON TI DISTRUGGE – È BASTATO UN TWEET DI MUSK IN CUI HA ANNUNCIATO CHE LE SUE SOCIETÀ NON ACCETTERANNO PAGAMENTI IN BITCOIN (PER L’UTILIZZO DI FONTI FOSSILI NELLA LORO PRODUZIONE) PER FAR TRACOLLARE LA CRIPTOVALUTA: PERSO PIÙ DEL 10% - MA PERCHÉ SE NE PREOCCUPA SOLTANTO ADESSO, DOPO AVERNE SPONSORIZZATO L’UTILIZZO? CI POTREBBERO ESSERE ANCHE IMPLICAZIONI LEGALI: DALLA MANIPOLAZIONE DEI MERCATI ALL' INSIDER TRADING, LE IPOTESI DI REATO POSSONO NON ESSERE POCHE…