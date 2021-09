OGGI ARRIVA L’ULTIMO IPHONE… MA COS’HA DI TANTO NUOVO 'STO MELAFONINO? – A LIVELLO DI DESIGN NON CI SONO CAMBIAMENTI, APPARTE IL “NOTCH” (LA FINESTRELLA SUL DISPLAY CHE CONTIENE SELFIE CAM E SENSORI VARI) E LA DISPOSIZIONE DELLE FOTOCAMERE POSTERIORI – A FARE LA DIFFERENZA SONO I MIGLIORAMENTI ALLE CAMERE, LE NUOVE BATTERIE (CHE DOVREBBERO DURARE TRA IL 10 E IL 25% IN PIÙ RISPETTO AI PREDECESSORI) E IL NUOVO CHIP A15 BIONIC - ECCO TUTTE LE NOVITÀ…

iphone 131

Marco Lombardo per "il Giornale"

E allora la domanda è: ma davvero l'iPhone 13 è così diverso da quello precedente? Se oggi sarete tra quelli che entreranno in un Apple Store, magari penserete di no. E invece... La storia ormai è sempre la stessa: non siamo più nell'era in cui gli smartphone possono cambiare granché.

iphone 13 pro 3

Il design ha raggiunto livelli di perfezione difficilmente elevabili e quando ormai hai fatto il dispositivo con lo schermo più ampio, più veloce, magari anche più sottile, resta giustamente l'idea di far fare un salto di qualità a quello che c'è dentro.

iphone 132

Se poi sei Apple, lo spessore diventa pure leggermente (molto poco in verità) superiore, e del peso soprattutto nei modelli Pro non ne fai una malattia. Meglio pensare a come aumentare la performance, ed è qui che iPhone 13 diventa davvero, per alcuni particolari, una novità. Stiamo insomma parlando dell'evoluzione di uno smartphone stravolto al numero 12.

iphone 133

E siccome in tecnologia i piani si fanno triennali, ecco che il 13 diventa l'iPhone della terra di mezzo, in cui nell'aspetto cambia solo il notch (la finestrella sul display che contiene selfie cam e sensori vari è un po' più piccola) e la disposizione delle fotocamere posteriori che sono un po' più grandi. Sempre tre nei Pro, mentre le due di mini e base sono disposte stavolta in diagonale: non è un vezzo, ma un modo per far stare più comodamente la nuova meccanica utilizzata.

iphone 13 pro 1

Ma per fare che? Per esempio Cinematic, che si traduce con l'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning per ottenere senza sforzo filmati modello (appunto) cinema. Il sistema infatti mette a fuoco il soggetto che sta parlando sfuocando il resto e riconosce automaticamente nel caso i soggetti siano due o più il cambio di protagonista. Con la possibilità di usare il tracciamento dei volti per sistemare il risultato sia live, che in post produzione.

IPHONE 13

Del resto i miglioramenti della camere (anche frontali) sono evidenti sia sui 13 che sui 13 Pro, e in quest' ultimo caso diventano sempre più di un livello professionale. Arriva la Marco con riprese possibili fino a 2 centimetri di distanza, lo Zoom ottico ora è 3X e lo è anche in Modalità Notturna, i risultati negli scatti realizzati con il Pro Max lasciano davvero a bocca aperta. L'immagine quindi è parte portante della nuova gamma, ma non è comunque tutto.

IPHONE 13

Le batterie dei 4 modelli ora davvero cominciano ad essere a livello ottimale: Apple dichiara tra il 10 e il 25% di durata in più rispetto a quelle degli iPhone 12, e le prime prove danno conferma di quanto promesso. Questo anche grazie al nuovo chip A15 Bionic e ad accorgimenti tecnologici come ProMotion, la funzionalità dei modelli Pro e Pro Max che adatta la frequenza di aggiornamento dello schermo a quello che si sta vedendo, senza bisogno di impostare alcunché.

Si passa da 10 a 120 Hz in una continua altalena, da cui si scende con l'iPhone 13 ancora bello carico. E allora resta la domanda iniziale. Ma visto che Apple ha già aumentato i carichi di produzione, si può dire che a Cupertino hanno già pronta la risposta.

iphone 13 leak iphone 13 pro 2 iphone 13 con magsafe IPHONE 13 IPHONE 13