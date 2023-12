OGNI TANTO, UNA BUONA NOTIZIA: NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2024 IL COSTO DELLE BOLLETTE CALERÀ DEL 10,8% - LA NUOVA STIMA È CONTENUTA NELL’AGGIORNAMENTO DIFFUSO DALL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA, LE RETI E L’AMBIENTE – IL PREZZO DELL’ENERGIA ELETTRICA SI ATTESTERÀ SUI 114 EURO PER MEGAWATTORA. A FAVORIRE IL RIBASSO È UN MIX DI FATTORI: È MERITO DELLE RINNOVABILI E DEL NUCLEARE FRANCESE...

Estratto dell’articolo di Celestina Dominelli per www.ilsole24ore.com

bollette elettricita e gas

Dopo i rialzi registrati a fine settembre, con l’ultimo aggiornamento diffuso dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente, la bolletta elettrica per le famiglie ancora in tutela torna a scendere e fa segnare un calo del 10,8% nel primo trimestre 2024. È questa l’asticella indicata dall’Arera che motiva la riduzione con il ribasso del prezzo dell’energia elettrica (Pun) che, secondo le stime si attesterà sui 114 euro per megawattora nei primi tre mesi del prossimo anno.

A incidere […] è un mix di fattori, a partire dalla contrazione dei consumi di gas soprattutto nel settore termoelettrico (dovuto principalmente alla ripresa della generazione del parco nucleare francese e al contributo della produzione da fonti rinnovabili) che fa il paio con una domanda di gas ancora contenuta e un livello di stoccaggi che resta poco sotto il 90% della capacità anche, e soprattutto, per via di un inverno dalle temperature non troppo rigide.

BOLLETTE LUCE

[…] Va detto che sul finire dell’anno, le tensioni in Medio Oriente hanno interrotto il trend in discesa dei prezzi delle materie prime energetiche, tra cui il petrolio e il gas naturale, ma non ci sono ancora segnali di un ritorno ai livelli registrati la scorsa estate. In termini di effetti finali la spesa per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole (compreso tra il 1° aprile 2023 e il 31 marzo 2024) sarà di circa 684 euro, -50% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° aprile 2022- 31 marzo 2023). […]

bolletta BOLLETTE LUCE