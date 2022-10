29 ott 2022 12:30

ORA CHE MUSK SI È COMPRATO TWITTER, TRUMP TORNERÀ A CINGUETTARE? – “THE DONALD”, NELL'ATTESA, FESTEGGIA L’ACQUISTO DEL SOCIAL DA PARTE DELL’UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO: “SONO MOLTO CONTENTO CHE ORA SIA IN MANI SANE E NON SIA PIÙ GUIDATO DAI LUNATICI DELLA SINISTRA RADICALE” – ANCHE SALVINI, NEL SUO PICCOLO, È CONTENTO: “BUONA NOTIZIA PER LA RETE, LA DEMOCRAZIA E LA LIBERTÀ. LO ADORO” – MUSK HA INTENZIONE DI ALLENTARE LE RESTRIZIONI SUI CINGUETTII, MA PER ORA L’UNICO PROVVEDIMENTO CHE HA PRESO È STATO LICENZIARE 4 TOP MANAGER