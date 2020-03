IL MODELLO TEDESCO PER SALVARE LE PICCOLE IMPRESE: ASSEGNI DI SOSTEGNO, ZERO BUROCRAZIA, TEMPI RIDOTTI ALL' OSSO - GIÀ PAGATI 10 MILA EURO - PER FAR FRONTE ALLA CRISI DI LIQUIDITA' E EVITARE UN' ENORME ONDATA DI FALLIMENTI IL GOVERNO FEDERALE E QUELLO STATALE HANNO MESSO INSIEME MISURE DI SALVATAGGIO SENZA PRECEDENTI. GLI AIUTI SI ARTICOLANO A LIVELLO FEDERALE, REGIONALE (LAND) E ATTRAVERSO LA BANCA PUBBLICA CHE HA GIÀ DISTRIBUITO CREDITO D' EMERGENZA PER 8,2 MILIARDI…