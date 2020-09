30 set 2020 08:37

ORO COLATO - JPMORGAN CHASE DOVRÀ PAGARE 920 MILIONI DI DOLLARI PER AVER MANIPOLATO IL MERCATO DEI FUTURES SU ORO E ARGENTO: LA BANCA HA AMMESSO GLI ILLECITI E PAGHERÀ – LA PRATICA ILLEGALE PORTATA AVANTI NELL’ARCO DI OTTO ANNI IN GERGO SI CHIAMA “SPOOFING”, E CONSISTE NELL’IMMETTERE SUL MERCATO GRANDI ORDINI PER TAROCCARE ARTIFICIALMENTE IL LIVELLO DI DOMANDA E OFFERTA E ORIENTARE LE CONTRATTAZIONI…