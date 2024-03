8 mar 2024 18:52

IN UN PAESE SENZA PIU’ FIGLI E LAVORATORI, FINIREMO SCHIAVI DELL’ALGORITMO? – IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'INPS, MICAELA GELERA, TRATTEGGIA UNO SCENARIO INQUIETANTE PARLANDO DI LAVORO, PREVIDENZA E “INVERNO DEMOGRAFICO”: “SE NON RIUSCIREMO A UTILIZZARE L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE RISCHIAMO PROBLEMI DI SOSTENIBILITÀ IMPORTANTI. IL LAVORO S'È ANDATO CONCENTRANDO IN SETTORI POCO PRODUTTIVI, COME IL TERZIARIO, IN CUI LA REDDITIVITÀ SI È RIDOTTA...”