Nessun vincolo d'età per il presidente, i consiglieri di indirizzo passano da 18 a 22. Dopo mesi di discussioni - anche accese - la Fondazione Crt approva il nuovo statuto che regola la rappresentanza nell'ente e i rapporti con il territorio. A guidare la svolta, il presidente della terza Fondazione di origine bancaria (con un patrimonio investito di 3,25 miliardi di euro), Fabrizio Palenzona.

I posti aumentano per dare più spazio alle province piemontesi e per garantire un rappresentante al Terzo Settore. Mentre restano invariati i consiglieri espressi da Comune e Regione (due a testa) scelti con il meccanismo della terna: tre nomi proposti da cui il CdI di via XX Settembre a Torino vota il preferito.

Elemento che ha scontentato il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, perché così la città potrebbe trovarsi in minoranza quando è ora di scegliere le erogazioni. «La Fondazione Crt potrà contare su uno statuto più coerente con l'attuale scenario di operatività. Le nuove norme rappresenteranno il nostro punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo sociale del territorio e delle comunità nei prossimi anni», dichiara Palenzona.

[...] Ora la palla passa al ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrà dare l'ultimo parere: ha sessanta giorni di tempo dalla notifica, come prevede la normativa, per chiedere ulteriori chiarimenti o dare riscontro positivo. E, anche se non è mai stato un vincolo formale contenuto nel protocollo d'intesa tra Mef e Acri, il suggerimento di inserire un limite d'età era arrivato proprio dal ministero dell'Economia.

Indicazione recepita da Compagnia di San Paolo, che ha stabilito che il presidente e i consiglieri non possono avere più di 70 anni. Nemmeno una parola sull'argomento nel nuovo statuto della Fondazione Crt: un modo per Palenzona per lasciarsi aperta la porta di un bis. Nel caso volesse.