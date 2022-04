28 apr 2022 13:18

È PASSATO UN MESE DAL DECRETO DI PUTIN SUL PAGAMENTO DEL GAS IN RUBLI E L’UE SI SVEGLIA ORA - DALL’EUROPA ARRIVA IL CHIARIMENTO CHE LE AZIENDE ENERGETICHE ASPETTAVANO DAL 31 MARZO: SI POTRÀ APRIRE UN CONTO CORRENTE IN EURO CON GAZPROMBANK A MOSCA, MA NON UNO IN RUBLI - LE SANZIONI NON LO VIETANO, A PATTO CHE I PAGAMENTI CONTINUINO AD AVVENIRE IN EURO…