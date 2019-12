PECUNIA? OL(I)ET! – ALLA FINE È ARRIVATA L’IPO DI SAUDI ARAMCO, LA PIÙ GRANDE DI SEMPRE: IL GIGANTE SAUDITA DEL PETROLIO VALE 1880 MILIARDI, PRATICAMENTE QUANTO L’INTERO PIL ITALIANO. COLLOCATO SUL MERCATO UN MODESTISSIMO 1,5% CHE FRUTTA ALLE CASSE DELLO STATO SAUDITA 26 MILIARDI DI DOLLARI – IL RISULTATO È CHE ORA LA BORSA DI RIAD BALZA D’IMPROVVISO NEL GOTHA DELLE DIECI MAGGIORI PIAZZE FINANZIARIE DEL MONDO – VIDEO

Luigi Grassia per “la Stampa”

amin al nasser, ceo di saudi aramco

Il gigante petrolifero saudita Armaco debutta in Borsa con un +10% rispetto al valore delle azioni quale era stato fissato nell' offerta pubblica iniziale (Ipo). Per l' evento di ieri si sono sprecati i superlativi, visto che mettendo assieme il collocamento presso gli investitori istituzionali e quello presso i privati l' incasso dello Stato saudita ha superato i 26 miliardi di dollari americani, risultando la maggiore Ipo della storia in valore assoluto; inoltre se si moltiplica il prezzo dei singoli titoli, quale è risultato ieri in Borsa, per il numero totale delle azioni Aramco, la stessa Saudi Aramco risulta essere la società quotata in Borsa di maggior valore al mondo: quasi 1.880 miliardi di dollari, contro i circa 1.700 che si stimavano alla vigilia, il 1.200 della Apple, i 1.140 di Microsoft e i 1.051 della cinese Alibaba.

sauditi felici per la quotazione di saudi aramco

Un altro effetto collaterale è che la Borsa di Riad ospitando una società da 1.880 miliardi balza all' improvviso nel gotha delle dieci pizze finanziarie maggiori del mondo. Ma non è tutto oro quello che luccica: ieri diversi analisti raffreddavano l' entusiasmo, magari criticando troppo, ma con elementi da non trascurare.

mohammed bin salman quotazione saudi aramco al saudi stock exchange

L' Aramco, si osserva, viene valorizzata così tanto attribuendo al 98,5% delle azioni ancora in mano allo Stato la quotazione di quel modestissimo 1,5% che è stato effettivamente messo sul mercato; il valore del 98,5% è fittizio perché se un' ulteriore quota venisse collocata sul mercato il prezzo delle azioni si diluirebbe; inoltre la domanda di quei pochi titoli trattati, secondo i maligni, potrebbe essere stata drogata da un' élite di investitori sauditi e di altri Paesi della penisola araba (Kuwait e Emirati) direttamente interessati al successo dell' operazione, mentre è mancato (per ora) l' afflusso di capitali internazionali a cui mirava la quotazione di Aramco quando è stata concepita: il governo di Riad vorrebbe infatti incamerare masse dollari stranieri, denaro fresco da reinvestire nello sviluppo interno. Ma queste critiche, ripetiamo, potrebbero essere eccessive e ingenerose.

saudi aramco 1

quotazione saudi aramco al saudi stock exchange 1

Bisognerà vedere come si sviluppa nel tempo la Borsa saudita e quello che le ruota attorno. La famiglia reale punta a reperirvi risorse con cui finanziare una grande diversificazione dell' economia nazionale, in modo da renderla meno dipendente dal petrolio.

