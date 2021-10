PERCHÉ LAVORARE QUANDO SI PUÒ DIVENTARE "DOMINATRICI FINANZIARIE"? - DALLA PANDEMIA SONO AUMENTATE DEL 75% LE ISCRIZIONI A ONLYFANS, LA PIATTAFORMA DOVE GLI UTENTI PAGANO PER ACCEDERE AI CONTENUTI TRAMITE UN ABBONAMENTO MENSILE: SPESSO CI SONO RAGAZZINE, ANCHE MINORENNI, CHE PUBBLICANO FOTO INTIME E FANNO UN SACCO DI SOLDI - MA L'ULTIMA FRONTIERA È UN'ALTRA: L'UOMO DIVENTA "SCHIAVO" DOPO AVER RISPOSTO A PARTICOLARI ANNUNCI E LA DONNA GLI PROSCIUGA IL CONTO USANDO IL SUO BANCOMAT...

Serenella Bettini per “Libero Quotidiano”

Una volta c'era la trasgressione. Ora non c'è più nemmeno quella, perché i ragazzini si abituano fin da subito a mostrarsi, mettersi in rete. Vendersi, addirittura. Foto senza veli, chat erotiche, immagini di seni, fondoschiena, gambe, piedi, frustini, palette.

Ormoni che girano, valori che si perdono nei meandri di una società sempre più virtuale, che viaggia verso la totale assenza di pudore: dietro lo schermo si abbatte la vergogna, magari senza rendersi troppo conto che allo stesso etere si affacciano persone.

L'isolamento dovuto alla pandemia, poi, ha del tutto sdoganato il sesso già diffuso mercato del sesso online. La gente si conosce su Tinder, dove uomini e donne passano in rassegna i possibili partner come fossero su un catalogo di Postalmarket, e poi li contattano. Le persone si conoscono su Tik Tok, su Instagram. Ma in questi social network non sono ammessi contenuti a sfondo esplicitamente sessuale.

E così ecco che vien creato OnlyFans, piattaforma con tanto di applicazione nata in Inghilterra nel 2016, dove invece i contenuti erotici sono ammessi, e gli utenti pagano per poi accedere a questi contenuti tramite un abbonamento mensile. I protagonisti sono più che altro YouTuber, modelli, istruttori di fitness, personaggi pubblici. Con la pandemia, da marzo 2020 le iscrizioni sono aumentate del 75%.

Secondo la politica della piattaforma, gli utenti devono avere almeno 18 anni. Peccato che non sia così. Perché in questa rete ci finiscono sempre più ragazzine. In realtà farsi un account è facile. Noi di Libero ci abbiamo provato. Si inseriscono alcuni dati e poi inizia la navigazione. Dentro si trova di tutto.

Oltre a chi veramente lo usa professionalmente, ci sono ragazze in pose alquanto compromettenti, fantasiose cuoche con scollature vertiginose che impastano farina a suon di mattarello, ragazzine in pose esplicite, costumi che lasciano intravedere tutto, maschi dai fisici scolpiti con i glutei in evidenza.

Poi, una volta effettuato l'accesso, se si vuole interagire con l'utente o vedere tutti i contenuti (anche e soprattutto quelli più "intimi"), scatta il pagamento e ti viene chiesto di inserire il numero di carta di credito. Dopodiché si entra nel mondo proibito.

Ci sono ragazze carine che sui social come Instagram o TikTok pubblicano foto in costume provocanti, e che poi nella descrizione del profilo aggiungono il link a OnlyFans. «Gli adulti che vi accedono - spiega a Libero Davide Dal Maso, docente di social media ed esperto di Generazione Z e digital, nonché fondatore della no profit Movimento Etico Digitale sulle potenzialità e i rischi del web - pagano una quota mensile per vedere questi contenuti.

Così la ragazza in questione, che magari è minorenne ma è riuscita facilmente a iscriversi con un trucco, riceve una parte di quella quota mensile per ogni abbonato alle sue foto, generando in certi casi delle grosse somme. Alcune ragazze fanno un sacco di soldi. Qualcuna ha anche lasciato il lavoro».

In effetti OnlyFans non nasce come piattaforma dove pubblicare contenuti pornografici o altro, solo che la sua politica "elastica", a differenza di altri social che oscurano persino le opere d'arte se mostrano corpi nudi - vedi la "Fontana delle Tette" a Treviso -, è in breve diventata un contenitore virtuale all'interno del quale pubblicare anche contenuti erotici.

Ad agosto scorso OnlyFans con una nota su Twitter aveva annunciato un cambiamento di politica. Il tweet era rivolto ai "sex worker", per l'appunto i "lavoratori del sesso". Ma questa non è l'ultima frontiera. L'altra perversione che sta aumentando anche in Italia è il caso delle cosiddette dominatrici finanziarie.

Una moda importata dagli Stati Uniti, dove la donna usa l'uomo come fosse un bancomat. Anche qui accade, direte voi. Ci sono donne che a farsi mantenere dai mariti sono l'asso di coppe. Ma qui la storia è diversa. Qui uomo e donna non si conoscono. La donna considera l'uomo solo per i suoi soldi. Lo "possiede". L'uomo diventa schiavo dopo aver risposto ad annunci come "diventa il mio schiavo", appunto, e la donna gli prosciuga il conto. Facile, no?