24 set 2024 19:55

PIER SILVIO SI VUOLE PRENDERE BERLINO? – MEDIASET FOR EUROPE POTREBBE LANCIARE UN’OFFERTA OSTILE SUL GRUPPO MEDIA TEDESCO PROSIEBENSAT, DI CUI ORA È PRIMO AZIONISTA CON IL 29% – IL FIGLIO DEL CAV VUOLE CHE LA PRIMA EMITTENTE TEDESCA CEDA LE ATTIVITÀ NON STRATEGICHE PER RIDURRE I DEBITI, INVESTENDO SUL CORE BUSINESS DELLE TV – L'OPERAZIONE RIENTREREBBE NELLA STRATEGIA DI MARINA E PIER SILVIO BERLUSCONI DI RIACCREDITARSI IN EUROPA PER RILANCIARE MEDIASET E FORZA ITALIA (VEDI L'INCONTRO TRA LA CAV IN GONNELLA E DRAGHI)